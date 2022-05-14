Gülüt tarifi: gülüt malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

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Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat: Yaptığım çocukça bir şeydi

Antalya'da eşinin ailesine gönderdiği baklavayla kayınpederini zehirlediği iddiasıyla tutuklanan Ferudun Alkan ve tutuksuz 2 arkadaşı, 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanmaya başladı. Sanık Alkan, “Eniştem o ilacı vermişti ben içtim, insanı çocuk gibi yapıyordu. Ben de baklava aldım ve o ilacı döktüm. Yaptığım çocukça bir şeydi" dedi.