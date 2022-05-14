Gülüt tarifi: gülüt malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Sivas yöresine ait bilinen gülüt keki, yumuşacık kıvamıyla sofralarınızı lezzetlendirecek. Yöresel lezzet denemek isteyenler kaçırmasın. İşte, enfes gülüt tarifi ve yapılışı.
GÜLÜT TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- -3 adet yumurta
- -1,5 su bardağı şeker
- -1 su bardağı sıvı yağ
- -1,5 su bardağı süt
- -1,5 su bardağı mısır unu
- -1,5 su bardağı beyaz un
- -1 paket vanilya
- -2 paket kabartma tozu
GÜLÜT TARİFİ YAPILIŞI
- 1. Bütün malzemeleri sırayla ekleyip güzel bir kek harcı yapıyoruz.
- 2. Daha sonra kalıbımızı yağlayıp harcı döküyoruz.
- 3. Üzerine arzuya göre mavi haşhaş ya da ceviz ilave edip önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
GÜLÜT PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?
Gülüt tarifinin hazırlama süresi 5 dakika, pişirme süresi 15 dakikadır.
GÜLÜT TARİFİ KALORİSİ
Gülüt tarifinin kalori değeri 218/kcal'dir.
GÜLÜT TARİFİNİN BESİN DEĞERİ
1 porsiyon için;
- 35 gram karbonhidrat
- 4 gram protein
- 7 gram yağ
- *Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.
GÜLÜT TARİFİNİN PÜF NOKTALARI
Her iki unu da eleyerek kullanın daha pürüzsüz olacaktır. Bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterelim.