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Gülüt tarifi: gülüt malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Mutfaklarınıza 'Sivas mutfak' lezzetlerinden 'gülüt kek'ini getiriyoruz. Mısır unuyla hazırlanan gülüt kekinin tadına doyamayacaksınız. Az malzeme ile kolaylıkla yapabileceğiniz gülüt kekin tarifini sizler için hazırladık. Peki, gülüt keki nasıl yapılır? İşte, gülüt keki tarifi, malzemeleri, püf noktası, kalori ve besin değeri, pişirme süresi ve yapılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gülüt tarifi: gülüt malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Gülüt kek nasıl yapılır?

Sivas yöresine ait bilinen gülüt keki, yumuşacık kıvamıyla sofralarınızı lezzetlendirecek. Yöresel lezzet denemek isteyenler kaçırmasın. İşte, enfes gülüt tarifi ve yapılışı.

GÜLÜT TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -3 adet yumurta
  • -1,5 su bardağı şeker
  • -1 su bardağı sıvı yağ
  • -1,5 su bardağı süt
  • -1,5 su bardağı mısır unu
  • -1,5 su bardağı beyaz un
  • -1 paket vanilya
  • -2 paket kabartma tozu

GÜLÜT TARİFİ YAPILIŞI

  • 1. Bütün malzemeleri sırayla ekleyip güzel bir kek harcı yapıyoruz.
  • 2. Daha sonra kalıbımızı yağlayıp harcı döküyoruz.
  • 3. Üzerine arzuya göre mavi haşhaş ya da ceviz ilave edip önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.


GÜLÜT PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Gülüt tarifinin hazırlama süresi 5 dakika, pişirme süresi 15 dakikadır.

GÜLÜT TARİFİ KALORİSİ

Gülüt tarifinin kalori değeri 218/kcal'dir.

GÜLÜT TARİFİNİN BESİN DEĞERİ

1 porsiyon için;

  • 35 gram karbonhidrat
  • 4 gram protein
  • 7 gram yağ
  • *Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

GÜLÜT TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Her iki unu da eleyerek kullanın daha pürüzsüz olacaktır. Bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterelim.

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