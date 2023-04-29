1 Mayıs Maltepe’de kutlanacak

İstanbul’daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları geçen yıl da Maltepe’de düzenlenmişti.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl da Maltepe Meydanı’nda kutlanacak. İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği, sembolik törenler dışında Taksim’deki toplanmalara izin vermeyecek. Bazı sendika ve STK’ların talepleri, güvenlik ve meydanın toplanma alanı olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Polis ve jandarmadan oluşan yaklaşık 30 bin güvenlik görevlisi sahada olacak.
TAKSİM KAPATILACAK
İstanbul Valiliği’nin 1977 tarihinde 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların anılması için Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakılmasına izin vereceği öğrenildi. Alınan tedbirler kapsamında, Taksim ve Taksim’e çıkan yolların sivillere kapatılacağı öğrenildi. Metro ve belediye otobüsleri de belirlenen saatlere kadar Taksim’e giremeyecek. Maltepe Meydanı’nda da bir dizi önlem alındı. Meydanda birçok arama noktası kurulacak. Alana girmek isteyenler detaylı aramadan sonra girebilecek. Polis provokasyonları önlemek için birçok noktada hazır tutulacak.