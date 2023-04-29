1 Mayıs Maltepe’de kutlanacak

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl da Maltepe Meydanı’nda kutlanacak. İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği, sembolik törenler dışında Taksim’deki toplanmalara izin vermeyecek. Bazı sendika ve STK’ların talepleri, güvenlik ve meydanın toplanma alanı olmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Polis ve jandarmadan oluşan yaklaşık 30 bin güvenlik görevlisi sahada olacak.