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İSTANBUL

1 Ocak 2021 hava durumu: İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak?

Meteoroloji duyurdu: Sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor. Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmazken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava tahmin ediliyor.

İstanbul ve bölgenin doğusu (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmazken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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