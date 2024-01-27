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10 ilde 10 temayla KYK kış kampları

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) öğrenciler için 10 ilde 10 farklı temayla kış kampları başlatıyor. 29 Ocak-2 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek geleneksel kış kampları, bu yıl sekizinci kez düzenlenecek.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:30 - 27/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Kış sporları kampı Erzurum’da, psikoloji kampı Sakarya’da, yapay zekâ kampı Kocaeli’nde, yeni medya ve iletişim kampı Denizli’de, diplomat akademi kampı Ankara’da, gastronomi kampı Antalya’da, genç aktivist ve gönüllülük kampı Samsun’da, insan hakları ve hukuk kampı İstanbul’da, insan ve toplum Kampı Diyarbakır’da, sağlıklı yaşam ve tıp kampı Muğla’da düzenlenecek.


BİN 840 ÖĞRENCİ KATILACAK

Kamplarda farklı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, uzman akademisyenlerle bir araya gelecek. Kampın temasına uygun uygulamalı atölye çalışmaları ile de farklı tecrübeler edinecek gençler, kamp süresince ev sahipliği yapan şehrin tarihi, kültürel, manevi mekânlarını da görme fırsatı bulacak.Kamplara 10 farklı ilden bin 840 öğrenci katılacak.


#kamp
#kış sporları
#KYK
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