10 ilde 10 temayla KYK kış kampları

Kış sporları kampı Erzurum’da, psikoloji kampı Sakarya’da, yapay zekâ kampı Kocaeli’nde, yeni medya ve iletişim kampı Denizli’de, diplomat akademi kampı Ankara’da, gastronomi kampı Antalya’da, genç aktivist ve gönüllülük kampı Samsun’da, insan hakları ve hukuk kampı İstanbul’da, insan ve toplum Kampı Diyarbakır’da, sağlıklı yaşam ve tıp kampı Muğla’da düzenlenecek.