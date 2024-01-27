10 ilde 10 temayla KYK kış kampları

Kış sporları kampı Erzurum’da, psikoloji kampı Sakarya’da, yapay zekâ kampı Kocaeli’nde, yeni medya ve iletişim kampı Denizli’de, diplomat akademi kampı Ankara’da, gastronomi kampı Antalya’da, genç aktivist ve gönüllülük kampı Samsun’da, insan hakları ve hukuk kampı İstanbul’da, insan ve toplum Kampı Diyarbakır’da, sağlıklı yaşam ve tıp kampı Muğla’da düzenlenecek.
BİN 840 ÖĞRENCİ KATILACAK
Kamplarda farklı şehirlerde öğrenim gören öğrenciler, uzman akademisyenlerle bir araya gelecek. Kampın temasına uygun uygulamalı atölye çalışmaları ile de farklı tecrübeler edinecek gençler, kamp süresince ev sahipliği yapan şehrin tarihi, kültürel, manevi mekânlarını da görme fırsatı bulacak.Kamplara 10 farklı ilden bin 840 öğrenci katılacak.