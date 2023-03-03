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10 ilden 617 bin 593 kişi tahliye edildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, asrın felaketinin ilk dakikalarından itibaren, sivil havacılık paydaşlarıyla bölge illere hem insani yardım hem de yoğun tahliye uçuşlarının gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu yoğun süreçte 3 bin 540 sefer ile 617 bin 593 kişinin tahliyesinin sağlandığı belirtildi.

Yasin Yılmaz
Yasin Yılmaz
04:00 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinden 3 bin 540 sefer ile 617 bin 593 kişinin tahliyesinin sağlandığını belirtti.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, deprem bölgesinden 3 bin 540 sefer ile 617 bin 593 kişinin tahliyesinin sağlandığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, asrın felaketinin ilk dakikalarından itibaren, sivil havacılık paydaşlarıyla bölge illere hem insani yardım hem de yoğun tahliye uçuşlarının gerçekleştirildiğini açıkladı. Bu yoğun süreçte 3 bin 540 sefer ile 617 bin 593 kişinin tahliyesinin sağlandığı belirtildi.

YARDIM SEFERLERİ YAPILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı SHGM, tahliyeler şu bilgileri verdi: "Türk Hava Yolları ve Pegasus, Güneş Ekspres, Hürkuş, Cortex Havacılık, Turistik Hava Taşımacılık, Tailwind Havayolları, Air Anka, Mavi Gök, MNG, ULS ve ACT hava yolları tarafından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Malatya, Şanlıurfa ve Hatay’dan çok sayıda tahliye uçuşları ile yardım seferleri düzenlenmiştir."

690 YABANCI UÇAĞA UÇUŞ İZNİ

Büyük depremlerin ardından bölgeden gerçekleşen uçuş sayılarını belirten SHGM’nin açıklamasında, "Afetin yaşandığı ilk günden itibaren (6-28 Şubat), toplam 3 bin 540 sefer ile 617 bin 593 kişinin tahliyesi sağlanmış olup, deprem bölgelerine insani yardım amacıyla düzenlenen 292 sefer ile de toplam 14 milyon 288 bin 701 kilogram kargo taşınmıştır. Ayrıca insani yardım amacıyla 690 yabancı hava aracına uçuş izni verilmiş ve inişleri konusunda koordinasyon işlemleri yapılmıştır" denildi.


#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Tahliye
#Deprem
#SHGM
38 dakika önce
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10 ilden 617 bin 593 kişi tahliye edildi
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