Gündem 100 yıla yeni yüz
ANKARA

100. yıla yeni yüz

TBMM internet sitesi, kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde yeniden tasarlandı. Sitede, bugüne kadar kullanıcılar tarafından en çok erişimin yapıldığı “Başkanlık Sitesi”, “TBMM Televizyonu”, “TBMM Anayasa ve İçtüzük Sitesi”, “Kanun ve Karar Bilgi Sistemi” konuları görselleştirilerek ön plana çıkarıldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
100. yıla yeni yüz
Siteye girişte, kullanıcıları 100. yıl kutlamaları için hazırlanan logo ile birlikte “Nice yüzyıllara” yazısı karşılıyor.

TBMM'nin yeni internet sitesinde, bugüne kadar kullanıcılar tarafından en çok erişimin yapıldığı “Başkanlık Sitesi”, “TBMM Televizyonu”, “TBMM Anayasa ve İçtüzük Sitesi”, “Kanun ve Karar Bilgi Sistemi” konuları görselleştirilerek ön plana çıkarıldı. Ayrıca yasama, denetim ve temsil faaliyetleriyle ilgili güncel bilgiye erişim amacıyla da ana sayfaya “arama butonu” eklendi. Yine, içeriklerin güncel ve hızlı bir şekilde kullanıcıya yansıtılmasını sağlamak için TBMM idari birimlerinin içerikleri anlık güncelleyebilmesine ve takibine imkan tanıyan web sitesi yönetim paneli de oluşturuldu.

100. yıla özel oluşturulan web sayfası da TBMM ana sayfasına “https://100.tbmm.gov.tr” adresiyle eklendi. Siteye girişte, kullanıcıları 100. yıl kutlamaları için hazırlanan logo ile birlikte “Nice yüzyıllara” yazısı karşılıyor. “Sanal ziyaret” adı altında, TBMM Kurtuluş Savaşı Müzesi, II. TBMM Cumhuriyet Müzesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarını sanal tur ile gezme imkanı getirildi. TBMM’nin 100. yılına yönelik tanıtım filmi, belgeseller ve e-kitaplara yer verildi. Çocuklara yönelik olarak hazırlanan yeni içerikler hizmete sunuldu.

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