109 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçacaktı

Özellikle ByLock, ankesör ve sınav soruşturmalarıyla deşifre edilen FETÖ’cülere 2019’un ilk on ayında 14 bin 227 operasyon yapıldı. 967 ankesör operasyonunda gözaltına alınan 14 bin 649 şüpheliden 5 bin 546’sı tutuklandı, 6 bin 26’sı itirafçı oldu. Bin 222 şüphelinin kaçak, hedef şüpheli sayısının ise 15 bin 871 olduğu öğrenildi. Mahrem yapıya dönük bin 647 operasyonda 26 bin 233 şüpheliye adli işlem uygulandı. Bu soruşturmalarda da 2 bin 70 firari bulunuyor.

REKOR BYLOCK’TA

İstatistiklere göre, FETÖ’ye en fazla operasyon ByLock soruşturmalarında yapıldı. Bugüne kadar, ByLock kullandığı belirlenen 82 bin 894 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Soru hırsızlığı soruşturmaları kapsamında düzenlenen 204 operasyonda 16 bin 134 şüpheli hakkında işlem uygulandı. Bu soruşturmada da hedef şüpheli sayısının 18 bin 11 olduğu öğrenildi. Hücre evleri yapılanmasına yönelik 172 operasyonda gözaltına alınan 2 bin 262 şüpheliden bin 278’i tutuklandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yasadışı yollarla kaçmaya çalışan çok sayıda FETÖ’cü de yakalandı. Örgüt üyeleri genellikle kaçak yollardan Yunanistan’a, oradan da Avrupa’ya kaçmayı tercih ediyor. 2017-2019 yılları arasında 109 FETÖ’cü deniz yoluyla kaçmaya çalışırken yakalandı. 2017’de 42, 2018’de 45, 2019’da 22 FETÖ’cü yakayı ele verdi.