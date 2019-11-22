Gündem 109 FETÖcü Yunanistana kaçacaktı
POLİTİKA

109 FETÖ’cü Yunanistan’a kaçacaktı

FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam ederken tüm Türkiye’de yürütülen FETÖ soruşturmalarının rakamlarına ulaşıldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
FETÖ'cülere yönelik yapılan operasyon
FETÖ'cülere yönelik yapılan operasyon

Özellikle ByLock, ankesör ve sınav soruşturmalarıyla deşifre edilen FETÖ’cülere 2019’un ilk on ayında 14 bin 227 operasyon yapıldı. 967 ankesör operasyonunda gözaltına alınan 14 bin 649 şüpheliden 5 bin 546’sı tutuklandı, 6 bin 26’sı itirafçı oldu. Bin 222 şüphelinin kaçak, hedef şüpheli sayısının ise 15 bin 871 olduğu öğrenildi. Mahrem yapıya dönük bin 647 operasyonda 26 bin 233 şüpheliye adli işlem uygulandı. Bu soruşturmalarda da 2 bin 70 firari bulunuyor.

REKOR BYLOCK’TA

İstatistiklere göre, FETÖ’ye en fazla operasyon ByLock soruşturmalarında yapıldı. Bugüne kadar, ByLock kullandığı belirlenen 82 bin 894 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Soru hırsızlığı soruşturmaları kapsamında düzenlenen 204 operasyonda 16 bin 134 şüpheli hakkında işlem uygulandı. Bu soruşturmada da hedef şüpheli sayısının 18 bin 11 olduğu öğrenildi. Hücre evleri yapılanmasına yönelik 172 operasyonda gözaltına alınan 2 bin 262 şüpheliden bin 278’i tutuklandı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yasadışı yollarla kaçmaya çalışan çok sayıda FETÖ’cü de yakalandı. Örgüt üyeleri genellikle kaçak yollardan Yunanistan’a, oradan da Avrupa’ya kaçmayı tercih ediyor. 2017-2019 yılları arasında 109 FETÖ’cü deniz yoluyla kaçmaya çalışırken yakalandı. 2017’de 42, 2018’de 45, 2019’da 22 FETÖ’cü yakayı ele verdi.

Yargıtay yolu açtı ankesör hızlandı
GÜNDEM
Yargıtay yolu açtı ankesör hızlandı
Casus avukat

Casus avukat

​Almanya adına çalışıyor, FETÖ'nün iltica trafiğini yönetiyordu.
Tarım milli güvenlik meselesi

Tarım milli güvenlik meselesi

Erdoğan Beştepe'de 2020'de hayata geçirilecek müjdeler verdi.
Çok şaşıracaksınız

Çok şaşıracaksınız

Soylu: Murat Karayılan, lime lime edilecek.
Organize yalan

Organize yalan

CHP'de parti içi muhalefette çirkin işler dönüyor.
İran yenilirse bölgeye sıçrar

İran yenilirse bölgeye sıçrar

​İran Ankara Büyükelçisi Farazmand, Albayrak Grubu'nu ziyaret etti.
Haliç yine kokacak

Haliç yine kokacak

Haliç'in can damarı İmamoğlu tarafından kesildi.

Uçak<br>gemimiz göründü

Uçak
gemimiz göründü

​Planlanandan 1 yıl erken teslim edilecek.

Yunan adalarına<br>toplama kampı

Yunan adalarına
toplama kampı

​Yunan hükümetinden sığınmacılara yönelik Nazi dönemi uygulaması.
Şah'ın ölümsüz aşkı:<br>Tac Mahal

Şah'ın ölümsüz aşkı:
Tac Mahal

Yapımında Türk mimarlar da bulunuyor.
Hisar'a az kaldı

Hisar'a az kaldı

​Milli hava savunma sistemi 2020'de görevde olacak.
Dünya kırmızıya döndü

Dünya kırmızıya döndü

​İran destekli teröristler İdlib'te katliama devam ediyor.
PKK’dan kimse korkmasın

PKK’dan kimse korkmasın

​Evlat nöbetindeki ailelerden ortak açıklama geldi.
Yeni dönem başlıyor

Yeni dönem başlıyor

Vergi düzenlemesi Meclis'te kabul edilerek yasalaştı.
Türkiye<br>NATO için çok önemli

Türkiye
NATO için çok önemli

​NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, açıklamalarda bulundu.
Düşündüğünüzden daha zenginim

Düşündüğünüzden daha zenginim

​Trump, seçimler öncesinde mali kayıtlarını yayımlayacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.