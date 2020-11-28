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KONYA

12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü operasyonu

12 ilde FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Konya merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan, aralarında muvazzafların da bulunduğu 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 9'u muvazzaf 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 8 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirtmeleri üzerine, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Operasyon süreci

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları kapsamında 20 Kasım'da, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla 9'u muvazzaf 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda zanlıları gözaltına almıştı.

Koronavirüse aldırmıyorlar: Polis otelin terasını bastı
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Şişli Nişantaşı'nda bulunan bir otelde koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı ihbarını alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, otele baskın düzenledi.
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Otelin teras katındaki kafeye giren ekipler, müşterilerin nargile ve sigara tükettiğini gördü.
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Polisler, kafede bulunan 9 müşterinin her birine Umumi Hıfzısıhha Kanunları uyarınca 3 bin 180 lira para cezası kesti.
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Ayrıca, müşterilerine nargile hizmeti veren işletmeye de cezai işlem uygulandı.
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Koronavirüse aldırmıyorlar: Polis otelin terasını bastı
Yapılan onca uyarıya rağmen koronavirüs tedbirlerin hiçe sayıldığı görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Şişli'de bir otelin teras katındaki kafeye baskın yapan polisler, yasağa rağmen nargile içen çok sayıda kişiye para cezası kesti.

Bir anda anda yola yığıldı: Şans ederi caddeden geçen oğlu sinir krizi geçirdi
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Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, caddeden karşıdan karşıya geçmek isteyen 60 yaşındaki Zöhre Güvenir, yolun tam ortasına geldiği esnada yola yığıldı.
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O esnada araçların yoğun şekilde geçtiği caddede yola yığılan kadını fark eden vatandaşlar, yaşlı kadının yardımına koştu.
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Düşmenin etkisiyle kafasını yere vuran ve beyin kanaması geçirdiği iddia edilen yaşlı kadının şans eseri o esnada caddeden geçen oğlu annesini gördü.
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Kadının başındaki vatandaşlardan bir tanesinin “nabzı çok az dediğini duyan oğlu şok geçirdi.
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Olay yerine gelen 112 ekipleri ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan Zöhre Güvenir'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Bir anda anda yola yığıldı: Şans ederi caddeden geçen oğlu sinir krizi geçirdi
Arnavutköy'de karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadın bir anda yolun ortasına yığılıp kaldı. Şans eseri o esnada caddeden geçen oğlu "nabzı çok az" cümlesini duyunca şok geçirirken yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede vefat etti.


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