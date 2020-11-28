12 ilde FETÖ operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Koronavirüse aldırmıyorlar: Polis otelin terasını bastı

Yapılan onca uyarıya rağmen koronavirüs tedbirlerin hiçe sayıldığı görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Şişli'de bir otelin teras katındaki kafeye baskın yapan polisler, yasağa rağmen nargile içen çok sayıda kişiye para cezası kesti.