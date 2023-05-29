12. kez kaybetti yine gitmiyor

Millet İttifakı’nın destek verdiği CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs’ın ardından 28 Mayıs’ta hezimetle çıktı. Bu sonuçlar birlikte ittifakın dağılması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 44,88 ile ikinci çıkan Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu oylarını ikinci turda 47.84’e çıkardı. CHP lideri, ilk turda 6’lı Masa’nın yanı sıra Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenlerinin de desteğinin arkasına almış olmasına karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4.5 puan gerisinde kalmıştı. Kılıçdaroğlu, ikinci turda benimsediği milliyetçi söyleme uygun olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı protokole karşın aradaki farkı 4 puanın altına düşürmeyi başaramadı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 ilde birinci çıkarken, 28 Mayıs’taki ikinci tur oylamada 29 ilde birinci oldu. CHP lideri, ilk turda 25 ilde yüzde 50 ve üstünde oy alarak sandıktan birinci çıkarken, ikinci turda 29 ilde oyların yüzde 50’sinden fazlasını aldı.

İLK KEZ ERDOĞAN’A RAKİP

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında girdiği 9 seçimi de kaybeden Kılıçdaroğlu, 2014’de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmelleddin İhsanoğlu’nu, 2018’de de Muharrem İnce’yi cumhurbaşkanı adayı gösterdi. İlk kez Erdoğan’a rakip olarak Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Kılıçdaroğlu, seçimin ikinci turunda da yenik düştü.

HATAY’I KAYBETTİ

İlk turda İstanbul’da geçerli oyların yüzde 48.6’sını alan Kılıçdaroğlu bu kentteki oyların yüzde 51,8’ini alırken, Ankara’da ise ilk turda aldığı yüzde 47,3’ü, ikinci turda 51,2’ye yükseltti. İzmir’de oylarını 63.3’ten 67.1’e yükselten Kılıçdaroğlu, ilk turda yüzde 48.1’le birinci çıktığı Hatay’ı kaybetti. Hatay’da Kılıçdaroğlu oylarını yüzde 49.9’a çıkartmasına rağmen Erdoğan’ı geçemedi.

4 BÖLGEDE BİRİNCİ

İlk turda en çok oyu yüzde 53.97 ile Ege Bölgesinde alan Kılıçdaroğlu, HDP ve Yeşil Sol Parti’den gelen destekle Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde geçerli oyların yüzde 50.52’sini almıştı. Kılıçdaroğlu ikinci turda Güney Doğu’daki oylarını yüzde 50.47’ye yükseltti. Ancak bu bölgedeki tüm illerde oy kaybı yaşadı.

Koltuğu bırakmıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından istifa beklentilerine yine kayıtsız kaldı. Kılıçdaroğlu, “Yürüyüşümü sürüyor” dedi. Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkez’inde açıklama yaptı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinin 2. turunda kendisine oy veren 25 milyon vatandaşı dimdik ayakta görmeyi istediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Yürüyüşümüz sürecek.” dedi.

İSTİFA YOK

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle: “Sevgili halkım, hakkınızın yenmesine müsade edemezdim etmedim. Eziyetlere haksız hukuksuz adaletsiz bir düzene susup dilsiz şeytan olamazdım. Evlatlarımız işsiz hayata tutunmaya çalışırken sizin hakkınızın yenmesine müsaade edemezdim etmedim. Milyonlarca göçmenin gelip sizin ikinci sınıf vatandaş olmanıza susamazdım, susmadım. Hepimiz bir aileyiz. Her gün her şeye zam gelirken, halkımın belimin bükülmesine gönlüm razı gelemezdi, gelmedim. Ben bir kardeşiniz, bir evladını, bu toprakların insanı olarak hakkınız için bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim. Sizlerden bir ricam var. Kendiniz için, evlatlarınız için, emeklilerimiz için, demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Devletin bütün imkanları bir partiye seferber edildi.”

Zafer Partisi etki etmedi

Batı ve güney illerinde seküler milliyetçiliğin de etkisiyle kıyı şeridinin tamamında oylarını yükselten Kılıçdaroğlu, HDP’nin de etkili olduğu Doğu ve Güney Doğu illerinde ise oy kaybetti. CHP lideri, Doğu ve Güney Doğu’da illerindeki oy kaybında ise Zafer Partisi ile imzaladığı protokoldeki kayyum düzenlemesi etkili oldu. Kılıçdaroğlu’nun oylarındaki artış ve düşüşlerde Zafer Partisi ile kurulan ilişkinin etkili olduğu görüldü. Akdeniz, Ege, Marmara ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde geçerli oyların yüzde 50’sinden fazlasını alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 7 bölgenin tamamında oylarını artırmasına karşın Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki oylarını birkaç puan yükseltmeyi başarırken, Doğu Anadolu’da oylarında kayda değer bir artış elde edemedi.

Sadece Tunceli’de oyunu yükseltti

Millet İttifakı’nın adayı Kılıçdaroğlu, ilk turda Emek ve Özgürlük İttifakı’nın ana bileşeni olan HDP’den gelen destekle, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Diyarbakır’da yüzde 70’in üzerinde oy aldı. Kılıçdaroğlu, bu illerde memleketi Tunceli hariç hepsinde oy kaybı yaşadı. Kılıçdaroğlu Tunceli’de ilk turda yüzde 80.3 olan oyunu yüzde 82.8’e çıkarttı. Kılıçdaroğlu’nun oyunu bölgede oyunu artırdığı diğer iller ise Ardahan ve Kars oldu. İYİ Parti’den tebrik mesajları geldi. İYİ Partili İbrahim Özkan ve Ali Kıdık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.







