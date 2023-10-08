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12,5 yıl hapisle aranan FETÖ firarisi eski binbaşı yakalandı

Bartın'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan eski Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Bünyamin Kopoycu (46) Amasra’da saklandığı evde yakalanarak, cezaevine gönderildi.

16:36 . 8/10/2023 Pazar
DHA
Gözaltına alınan Kopoycu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük Cezaevi'ne götürüldü.

Gözaltına alınan Kopoycu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük Cezaevi'ne götürüldü.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçu kapsamında 12 yıl 6 ay hapis cezası alan, hakkında yakalama kararı bulunan eski Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanı Binbaşı Bünyamin Kopoycu, Bartın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu ilçede saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Kopoycu,  sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük Cezaevi'ne götürüldü.

#Bartın
#FETÖ/PDY
#Bünyamin Kopoycu
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