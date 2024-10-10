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13 polis şehit olmuştu: Bombalı saldırıyla ilgili DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltında

13 polis şehit olmuştu: Bombalı saldırıyla ilgili DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltında

Pınar Görgü
09:5710/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
AA
Yeni Şafak
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Gözaltına alınan şüpheliler arasında DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk da bulunuyor.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk da bulunuyor.

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Dilucu Sınır Kapısı'nda 9 yıl önce görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu 13 polisin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

DEM Parti İl Başkanı ve 8 şüpheliye gözaltı

Kentte sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.


Polis ekipleri, DEM Parti İl Başkanlığında arama yapıyor.



#DEM Parti
#Iğdır
#terör operasyonu

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