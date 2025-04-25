13 yaşındaki Sefa'ya acı veda: Su kanalında cansız bedeni bulunmuştu

Kardeşinin ölümüne sebep olanlardan adalet önünde hesap soracaklarını belirten Glavuz, "Bunu yapanların annesi, babası ve kardeşleri hepsi biliyordu ama bizimle beraber sanki kayıpmış gibi Sefa’yı kaçırıldı deyip aradılar. Aslında öldüğünü biliyorlarmış. Kardeşimin suçu ve günahı yoktu. Bilerek suya itmişler. Önce onu suya itmişler, ortaya çıkmasın diye de bisikletini itmişler. Biz sonuna kadar hakkımızı arayacağız. En ağır cezayı çekmelerini istiyoruz.” dedi.