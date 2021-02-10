Gündem 14 Temmuzda Pentagonda olmak normalmiş Öyleyse kayıtları açıkla
ANKARA

14 Temmuz’da Pentagon’da olmak normalmiş: Öyleyse kayıtları açıkla

14 Temmuz’da Pentagon’da olmak normalmiş: Öyleyse kayıtları açıkla

CHP Washington Temsilcisi Yurter Özcan, 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce Pentagon’u ziyaret ettiğini kabul etti. Özcan, hem Pentagon hem aynı günlerde darbeye adı karışan diğer kişilerle yaptığı görüşmeleri “yasal lobicilik” faaliyeti diye niteledi. Şimdi Özcan’a düşen “tanışma ziyareti” dediği görüşmelerin kayıtlarını yayımlamak.

Hatice Saka Yeni Şafak
Amerika’daki lobilere yıllarca para akıtan CHP’nin sır görüşme yaptığı isimler arasında 28 Şubat’ın planlayıcısı Alan Makovsky de var.
Amerika’daki lobilere yıllarca para akıtan CHP’nin sır görüşme yaptığı isimler arasında 28 Şubat’ın planlayıcısı Alan Makovsky de var.

15 Temmuz’dan bir gün önce Pentagon’da, darbe girişiminden sonra ise Türkiye düşmanı isimlerle gizli görüşmelere imza atan CHP’nin ABD temsilciliğinin karanlık temaslar sadece bunlarla sınırlı değil. ABD’deki lobi faaliyetleri için 7 yılda milyonlarca lira harcayan CHP ofisinin, aralarında 28 Şubat’ın planlayıcısı olarak bilinen Alan Makovsky’nin de olduğu bir dizi isim var.

CHP 14 Temmuz'da Pentagon'da
GÜNDEM
CHP 14 Temmuz'da Pentagon'da

Alan Makovsky

5 BİN 500 BELGE

  • “Sasapost “sitesi, ABD Adalet Bakanlığı belgelerini inceleyerek aralarında Türkiye’nin de olduğu 23 ülkesinin Washington’da yürüttüğü lobi faaliyetlerinin izini sürdü. 9 ayda süren bir çalışmaya imza atan merkez 5 bin 500 belge 431 sözleşmeyi inceleyerek çarpıcı raporlara imza atmıştı. Merkezin Türkiye dosyasında belgelere dayanılarak “CHP’nin Washington’daki lobi” faaliyetlerine de yer verilmişti. Yeni Şafak, bu dosyadan hareketle merkezin 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki ilginç lobi trafiğine ışık tutmuştu. CHP’nin karanlık temasları sadece bunlarla sınırlı değil. Belgelere göre CHP, 31 Mart 2013’te temsilciliğini açarak çalışmalarına başlayan CHP, 2020 yılı ortalarına kadar lobi faaliyetleri için 10,5 milyon lira harcadı.

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DÜNYA
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CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan

28 ŞUBAT’IN KARANLIK İSMİ

Belgelere göre CHP adına lobi çalışmalarını yürüten Yurter Özcan’ın bir kez görüşme yaptığı iki isim oldukça dikkat çekici. Bunlardan ilki 28 Şubat darbesinin mimarlarından WINEP Türkiye Araştırma Programı kurucusu Alan Makovsky. Necmettin Erbakan, 28 Şubat’ın ABD’nin düşünce kuruluşu American İnsitute’un Orta Doğu uzmanı Alan Makovsky tarafından hazırlandığını söylemişti. Özcan, 15 Temmuz darbesinden iki ay önce 14 Nisan’da Makovsky ile bir araya geldi. Özcan, Makovsky ile son görüşmesini ise 20 Ağustos 2020 tarihinre gerçekleştirdi.

ERDOĞAN’I TEHDİT ETMİŞTİ

  • Bir diğer isim ise John Hannah. ABD eski Başkanlarından George W. Bush’un danışmanı olan Hannah, çok konuşulan bir makale kaleme almıştı. Hannah, “ABD siyasetinde açıkça Erdoğan’ı durdurmak için AK Parti içinden kopabilecek yeni bir merkez sağ parti, Gezi Parkı eylemlerine benzer eylemler ve askeri darbe olasılıkları konuşuluyor” demişti.

Ne konuştun açıkla!

Yeni Şafak’ın “CHP 14 Temmuz’da Pentagon’da” manşetinin ardından açıklama yapan Özcan, darbeye destek veren Pentagon’a 14 Haziran’da yaptığı ziyaretin tanışma faaliyeti olduğunu öne sürdü. Özcan, görüşmenin içeriği ile ilgili bilgi vermedi.

KILIÇDAROĞLU TALİMATI VERDİ

ABD Temsilciliği’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla 5 Ocak 2013’te kurduklarını açıklayan Özcan, darbeden bir gün önce Pentagon’la görüştüğünü doğruladı. Özcan, darbeye adın karışan diğer kişilerle yaptığı görüşmeleri “yasal lobicilik” faaliyeti olarak niteledi. Özcan’dan “tanışma ziyareti”nde neler konuştuğunun açıklaması bekleniyor. İşte Özcan’ın açıklamasından satır başları: “Temmuz ayında Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon’da Türkiye masasına atanan yetkililer ile tanışmak için ziyaretlerde bulundum. Bu kurumlarla birçok siyasi ve bürokrat görüşmeler yapar. Ben de görevimin önemli bir parçası olarak bu resmi görüşmeleri şeffaf bir şekilde sürdürmeye ve gerektiği zamanlarda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim.”

Türk hükümetini suçladılar

  • CHP temsilciliği Gezi olayları başlamadan yaklaşık 2 ay önce açıldı. Özcan, ofisi kurduğu ilk dönemde, Türkiye’deki Gezi Parkı gösterilerini tanıtmak için gazeteciler ve aktivistlerle iletişim kurdu. Gezi’den 1 ay sonra ay sonra ABD’ye giden CHP Milletvekili Kemal Değirmendereli, 4 gün süren temaslarında düşünce kuruluşları, iş adamları ve akademisyenlerle Türkiye’de çıkan olayları görüştü. Değirmendereli, toplantılarda Türk hükümetini ve güvenlik güçlerini suçladı. CHP’liler ayrıca Gezi Kalkışması için düzenlenen etkinliklere katılarak davetlileri dönemin hükümeti aleyhine kışkırtıcı faaliyetlerde bulundu. CHP’nin FETÖ’cüleri arasında yer alan Aykan Aydemir de lobi çalışmaları kapsamında görüşmelerde bulundu. Bu arada FARA kayıtlara göre Özcan, Kovid-19m salgın sürecinde Türkiye’yi ABD’ye şikayet etmiş.
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