15 il için sağanak uyarısı

Türkiye genelinde bunaltıcı sıcak havalara yağış arası geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 kente "turuncu", 10 kente de "sarı" kod uyarısı verdi. Ülke genelinde bugünden itibaren bir haftalık süreçte hava sıcaklıklarının biraz azalması, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK

Meteoroloji’den alınan tahminlere göre yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize, Artvin, Ardahan, Adana ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve kuzeybatı kesimlerde 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarı, iç kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor.

REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPTI

İstanbul'da önceki gece başlayan yağmur yağışı dün bölgesel olarak etkisini sürdürdü. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, dükkan tentelerinin altında ve toplu taşıma duraklarında korunmaya çalıştı. Ümraniye Küçüksu Caddesi'nde, su birikintisi olan yolda ilerlerken refüjdeki ağaca çarpan otomobil devrildi. Otomobil, kazanın etkisiyle refüjde asılı kaldı.

CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Antalya'da önceki gece etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir caminin minaresi ile ağaçlar devrildi, seralar zarar gördü. Kepez ilçesi Duralilar Mahallesi'nde fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

SAHİL YOLU GÖLE DÖNDÜ

Bursa’nın Mudanya ilçesinde dün öğle saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Halitpaşa Mahallesi'nde sokak ve caddeler su altında kalırken, sahil yolu göle döndü. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, araçlar sular içinde kaldı.







