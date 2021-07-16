Gündem 15 Temmuz destanı hepimizin gururu
ANKARA

15 Temmuz destanı hepimizin gururu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. seneidevriyesini idrak ettiğimiz 15 Temmuz destanının hepimizin ortak gurur kaynağı olduğunu söyledi. Erdoğan, “Türk’üyle, Kürt’üyle, Çerkez’iyle, Alevi’siyle ve Sünni’siyle, hasılı tüm renkleri ve farklılıklarıyla Türkiye, 84 milyonun tamamının ortak yurdu, ortak yuvasıdır” dedi. Erdoğan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla TBMM’deki Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törende şu mesajları verdi: 15 Temmuz, milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir. 15 Temmuz hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır.

Osman Özgan Yeni Şafak
​15 Temmuz destanı hepimizin gururu
TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop, darbeci hainler tarafından bombanın atıldığı alana kırmızı karanfil bıraktı.

FETÖ’cülerin 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılında yurt çapındaki törenlerle milletin destanı yeniden yaşatıldı. O gece bombalara hedef olan TBMM’deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda düzenlenen anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Konuşmasına, şehitlere rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömür dileyerek başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz telefonu
GÜNDEM
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz telefonu

CESARET ABİDELERİ

  • “Fedakarlıklarıyla o karanlık geceyi milletimiz ve demokrasimiz için aydınlık bir sabaha kavuşturan yiğitlerin hakkını asla ödeyemeyiz. O gece çıplak elleriyle tankları durduran, ölüm kusan silahlara meydan okuyan cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz. O gece yurdu yaşatmak için can veren ama canından aziz bildiği vatanından vazgeçmeyen kahramanların haklarını ödeyemeyiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı: Türkiye geçilmez
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı: Türkiye geçilmez

GÖLGELEYEN İHANET EDER

“15 Temmuz şehitleri, Bedir’den Çanakkale’ye İstiklal Harbi’nden Kıbrıs Barış Harekatı’na, terörle mücadeleden yurt dışı operasyonlarımıza, bütün bunlarla birlikte batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir. Her kim bunu gölgelemeye çalışıyorsa ülkesine, milletine, hepsinden önemlisi o gece kanlarıyla destan yazan aziz şehitlerimize ihanet ediyor demektir.”

BU ÜLKENİN ASLİ SAHİPLERİ

  • “Her karışında bir yiğidin yattığı bu güzel ülkenin asli sahibi şehitler ve gazilerin başını çektiği kahramanlardır. Bu ülkenin sahibi ‘eve erzak almaya değil, devletimize sahip çıkmaya geldik’ diyen Batuhanlardır. Daha 15 yaşındayken şehadet şerbeti içen Halil İbrahim Yıldırım’dır. Bu ülkenin sahibi bir yıllık hasadını, çocuklarının rızkını gözünü kırpmadan feda eden Kahramankazanlı çiftçilerimizdir. Bu ülkenin sahibi yüreklerinde iman, ellerinde bayraklarla hainlere meydanları dar eden cesur kadınlarımızdır.”

DEMOKRASİYE GÖNÜL VERENLERİN ZAFERİ

“Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında (Meclis) görev yapanların, 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz, milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir. 15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır. Milletimiz 15 Temmuz’daki direnişiyle hem bir darbe girişimini püskürtmüş, hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir.”

TEHDİTLERİ KENETLENMEYLE AŞABİLİRİZ

  • “Siyasi partilerimiz, fikirlerimiz, hayata bakış açılarımız farklı olsa da hepimiz aynı vatanın, aynı toprağın, aynı iklimin insanıyız. Kökenlerimiz, görüşlerimiz ayrı olsa da hepimiz binlerce yıllık ortak mazinin, inşallah kıyamete kadar sürecek ortak bir geleceğin sahipleriyiz. Rengini, şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı al bayrağımız bağımsızlığımızın timsalidir. Her gün 5 defa semaya yükselen ezanlarımız, birlik ve beraberliğimizin remzidir. Bu sene kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutladığımız İstiklal Marşı 84 milyonun ortak hissiyatının sembolüdür. Bugün 5. seneidevriyesini idrak ettiğimiz 15 Temmuz destanı hepimizin ortak gurur kaynağıdır. Türk’üyle, Kürt’üyle, Çerkez’iyle, Alevi’siyle ve Sünni’siyle, hasılı tüm renkleri ve farklılıklarıyla Türkiye, 84 milyonun tamamının ortak yurdu, ortak yuvasıdır.”
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