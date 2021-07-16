​15 Temmuz destanı hepimizin gururu

TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop, darbeci hainler tarafından bombanın atıldığı alana kırmızı karanfil bıraktı.

FETÖ’cülerin 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılında yurt çapındaki törenlerle milletin destanı yeniden yaşatıldı. O gece bombalara hedef olan TBMM’deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda düzenlenen anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi. Konuşmasına, şehitlere rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömür dileyerek başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

GÜNDEM Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz telefonu

CESARET ABİDELERİ

“Fedakarlıklarıyla o karanlık geceyi milletimiz ve demokrasimiz için aydınlık bir sabaha kavuşturan yiğitlerin hakkını asla ödeyemeyiz. O gece çıplak elleriyle tankları durduran, ölüm kusan silahlara meydan okuyan cesaret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz. O gece yurdu yaşatmak için can veren ama canından aziz bildiği vatanından vazgeçmeyen kahramanların haklarını ödeyemeyiz.”

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz kahramanlarını videolu paylaşımla andı: Türkiye geçilmez

GÖLGELEYEN İHANET EDER

“15 Temmuz şehitleri, Bedir’den Çanakkale’ye İstiklal Harbi’nden Kıbrıs Barış Harekatı’na, terörle mücadeleden yurt dışı operasyonlarımıza, bütün bunlarla birlikte batıla, zalime ve küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir. Her kim bunu gölgelemeye çalışıyorsa ülkesine, milletine, hepsinden önemlisi o gece kanlarıyla destan yazan aziz şehitlerimize ihanet ediyor demektir.”

REKLAM

BU ÜLKENİN ASLİ SAHİPLERİ

“Her karışında bir yiğidin yattığı bu güzel ülkenin asli sahibi şehitler ve gazilerin başını çektiği kahramanlardır. Bu ülkenin sahibi ‘eve erzak almaya değil, devletimize sahip çıkmaya geldik’ diyen Batuhanlardır. Daha 15 yaşındayken şehadet şerbeti içen Halil İbrahim Yıldırım’dır. Bu ülkenin sahibi bir yıllık hasadını, çocuklarının rızkını gözünü kırpmadan feda eden Kahramankazanlı çiftçilerimizdir. Bu ülkenin sahibi yüreklerinde iman, ellerinde bayraklarla hainlere meydanları dar eden cesur kadınlarımızdır.”

DEMOKRASİYE GÖNÜL VERENLERİN ZAFERİ

“Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında (Meclis) görev yapanların, 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz, milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül verenlerin zaferidir. 15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale galip gelmesinin adıdır. Milletimiz 15 Temmuz’daki direnişiyle hem bir darbe girişimini püskürtmüş, hem de ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir.”

TEHDİTLERİ KENETLENMEYLE AŞABİLİRİZ