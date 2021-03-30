Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde metrobüs arıza yaptı
İSTANBUL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı

Arıza yapan bir metrobüs nedeniyle İstanbul'da Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte tüm metrobüs seferleri durdu. Köprüde de trafik sıkıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde metrobüs arıza yaptı
Metrobüs arıza yaptı, işlerine yetişme telaşındaki vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Büyükşehir'de son günlerde sık sık arızalanarak vatandaşların mağdur olmasına neden olan metrobüslere bu sabah bir yenisi daha eklendi.

Binlerce vatandaşın sabah işe gitmek için kullandığı metrobüslerden bir tanesi 15 Temmuz Şehirler Köprüsü çıkışındaki metrobüs durağında arıza yaptı.

Arıza yapan metrobüsün uzun süre metrobüs hattını kapatması yüzlerce kişiyi mağdur etti.

Kapanan metrobüs yolu nedeni ile uzun metrobüs kuyrukları oluştu.
Kapanan metrobüs yolu nedeni ile uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

METROBÜS KUYRUĞU İNSAN SELİNE DÖNDÜ

Kapanan metrobüs yolu nedeni ile uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte metrobüs seferleri tamamen dururken, işlerine yetişme telaşındaki vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Sıkışan trafik İBB yoğunluk haritasına yansıdı.
Sıkışan trafik İBB yoğunluk haritasına yansıdı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI KIZARDI

Arıza nedeniyle sadece metrobüs hattını kullanan vatandaşların yanı sıra kendi araçlarıyla yola çıkanlar da yolda kaldı.

Arıza sonrası köprüde ve köprün giriş ve çıkışlarında trafik sıkıştı. Sıkışan trafik İBB yoğunluk haritasına da yansıdı.

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