15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arıza yaptı

Büyükşehir'de son günlerde sık sık arızalanarak vatandaşların mağdur olmasına neden olan metrobüslere bu sabah bir yenisi daha eklendi.

Binlerce vatandaşın sabah işe gitmek için kullandığı metrobüslerden bir tanesi 15 Temmuz Şehirler Köprüsü çıkışındaki metrobüs durağında arıza yaptı.

Arıza yapan metrobüsün uzun süre metrobüs hattını kapatması yüzlerce kişiyi mağdur etti.

Kapanan metrobüs yolu nedeni ile uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

METROBÜS KUYRUĞU İNSAN SELİNE DÖNDÜ

Kapanan metrobüs yolu nedeni ile uzun metrobüs kuyrukları oluştu.

Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte metrobüs seferleri tamamen dururken, işlerine yetişme telaşındaki vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

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Sıkışan trafik İBB yoğunluk haritasına yansıdı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU HARİTASI KIZARDI

Arıza nedeniyle sadece metrobüs hattını kullanan vatandaşların yanı sıra kendi araçlarıyla yola çıkanlar da yolda kaldı.

Arıza sonrası köprüde ve köprün giriş ve çıkışlarında trafik sıkıştı. Sıkışan trafik İBB yoğunluk haritasına da yansıdı.

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