​17-25 Aralık’çılara yevmiye verilmiş

17/25 Aralık sürecinde FETÖ’cülerin Çağlayan Adliyesi önünde yaptıkları gösterinin organize bir şov olduğu ortaya çıktı. Örgütün İstanbul bir merkezli bir vakıf aracılığıyla şehir dışından getirdiği örgüt mensuplarına kalacak yer ayarladığı ve bazı örgüt üyelerine günlük yevmiye verdiği belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 667 sayılı KHK ile kapatılan FETÖ bağlantılı Türkiye Yüksek Tahsil Gençliği Öğrenim ve İhtisas Vakfı’na operasyon düzenlemişti. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlene operasyonda aralarında işadamlarının da bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alına şüphelilerin birinin FETÖ’nün haberleşme sistemi olan ByLock kullanıcısı olduğu belirlenmişti.

10 MİLYON PARA AKTARDILAR

Operasyon düzenlenen vakıfla ilgili detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre FETÖ bağlantılı 19 şirket ve 14 kişi 2011 yılından 2016 yılına kadar vakfa 10 milyon liraya yakın para aktardı. Gözaltına alınan dernek üyelerinin Bank Asya’yı fonladıkları, FETÖ/PDY örgütüne ait Kimse Yok Mu Derneği’ne de düzenli olarak para gönderdikleri belirlendi. Ayrıca gözaltındaki bazı iş adamlarının örgütün çatı yöneticileri ile HTS kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

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FETÖ’CÜLERİ ONLAR TOPLADI

Örgütsel faaliyetler yürüten vakıf, FETÖ’nün 17/25 Aralık kumpası sonrasında ön plana çıktı. Gözaltına alınan kumpasçı polis ve yargı üyeleri için İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde yapılan protesto gösterileri de vakıf organize etti. Vakıf üyesi iş adamları gözaltına alınan FETÖ’cülerin şehir dışındaki yakınlarını adliye önünde topladı. FETÖ’cülerin uçak masrafları, konaklama giderleri ve günlük ihtiyaçları bu iş adamları tarafından karşılandı. Hatta bazı FETÖ’cü yakınlarına para da verildi. Vakıf, terör örgütünün yayın organları Digitürk paketinden çıkınca da aktif rol aldı. Elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla örgüt elemanlarının Digitürk üyeliklerini iptal etmesine ön ayak olundu. Dernek üyesi iş adamları, Digitürk’ü iptal ettiren örgüt üyelerinin cayma bedelleri için 200 bin liranın üzerinde ödeme yaptı. Gözaltındaki dernek üyelerinin terörist Gülen’in çağrısıyla Bank Asya’ya yüklü miktarlarda para yatırdığı da diğer detaylar arasında.

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