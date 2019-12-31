Gündem 1915 Çanakkale Köprüsü ayakları 110 metreye ulaştı İki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek
ÇANAKKALE

1915 Çanakkale Köprüsü ayakları 110 metreye ulaştı!

1915 Çanakkale Köprüsü ayakları 110 metreye ulaştı: İki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek

Çanakkale Boğazı’na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü yükselmeye devam ediyor. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün ayaklarının uzunluğu 110 metreye ulaştı. Tamamlandığında 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayakları bu montajın ardından biraz daha yükseldi. Köprü hizmete açıldıktan ise sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye fayda sağlayacağı ve özellikle Lapseki’ye yatırımcı talebinin artacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi İHA
1915 Çanakkale Köprüsü'nün son fotoğrafları.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün son fotoğrafları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017’de temeli atılan Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya Mevkiisi ile Gelibolu’nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları her geçen gün biraz daha yükselmeye devam ediyor.

1915 Çanakkale Köprüsü ayakları 100 metreye ulaştı: Tamamlandığında 318 metre olacak
GÜNDEM
1915 Çanakkale Köprüsü ayakları 100 metreye ulaştı: Tamamlandığında 318 metre olacak

Tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü olacak.

Montajın ardından biraz daha yükseldi

Eylül ayında, her iki yakadaki köprü ayakları arasında bağ krişi montajı yapılmıştı. Son yapılan çalışmaların ardından köprünün deniz içindeki kesonları üzerine yerleştirilen son bloklar ile köprünün ayakları 110 metre yüksekliğe ulaştı. Tamamlandığında 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayakları bu montajın ardından biraz daha yükseldi.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları her geçen gün biraz daha yükselmeye devam ediyor.

Ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek

1915 Çanakkale Köprüsünün, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılını temsilen orta açıklığının 2023 metre olması planlanıyor. Bu açıklık, dünyanın en uzun kuleler arası açıklığa sahip asma köprüsü olması özelliğini taşıyor. Köprü hizmete açıldıktan ise sonra iki yaka arasındaki ulaşım mesafesi 6 dakikaya inecek. Köprünün bölgeye fayda sağlayacağı ve özellikle Lapseki’ye yatırımcı talebinin artacağı tahmin ediliyor.

Tamamlandığında 318 metreye kadar ulaşacak olan köprü ayakları bu montajın ardından biraz daha yükseldi.

1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek ve 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü, 18 Mart 2022’de tamamlanarak hizmete açılacak.

Eylül ayında, her iki yakadaki köprü ayakları arasında bağ krişi montajı yapılmıştı.

Köprü ayaklarının yakından görünümü.
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