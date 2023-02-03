1974’ten bu yana böylesi görülmedi: Konsoloslukların kapatılmasına tepki yağıyor
ABD, Fransa ve AB üyesi ülkelerin, Türkiye’yi hedef alan “Terör saldırısı olabilir” uyarısı ve konsoloslukların kapatılmasına tepki yağıyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan bu yana bu kadar geniş katılımlı bir uyarı yapılmadığını belirten Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, bu uyarıların şimdilik bir etkisinin görülmediğini söyledi.
Aybike Eroğlu
04:00 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
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Hollanda, Almanya, Fransa, Belçika ve İngiltere Başkonsoloslukları dün de kapalıydı. ABD, Fransa ve AB üyesi ülkelerin, Türkiye’yi hedef alan “Terör saldırısı olabilir” uyarısı ve konsoloslukların kapatılmasına tepki yağıyor.
- Emekli Albay ve Güvenlik Uzmanı Eray Güçlüer:
Eylem olacağına dair bir emare bulunmamakla birlikte, yapılan girişimler bana suni gündem oluşturma çabası gibi geliyor. Güvenlik güçlerinin bu iddiaları yine de ciddiye alarak genel asayiş uygulamalarını arttırmaları, ek olarak da bozucu operasyonların yapılması önem taşıyor. Seçim öncesi toplumu germek için dış kaynaklı bu tip iddialar ortaya atılabilir. Birkaç yıl önce de büyükelçilikleri geri çekmekle tehdit etmişlerdi.
- Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Murat Koç:
Konsolosluk kapatma eylemlerini iç ve dış kamuoyuna yönelik algı operasyonu olarak değerlendirmek gerekiyor. Ancak bu ülkelerin istihbarat örgütleri Suriye ve Irak’ın kuzeyinde fink atıyor. Acaba kimi manipüle edip üzerimize salacaklar? Çünkü sahadaki terör örgütleri, istihbarat örgütleriyle temas halinde. Yani kimin manipüle edilip üstümüze salınacağını aslında onlar çok daha iyi biliyor. Burada hedef konsolosluklardan ziyade bizim masum vatandaşlarımız.
- Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili:
Turizmle ilgilenen ve gelişmeleri yakından takip eden birisi olarak 1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı’ndan bu yana böylesine geniş katılımlı bir uyarı hatırlamıyorum. Bu açıklamalar kısa vadede turizm faaliyetlerini etkilemez. Ancak kapatma gerekçelerine binaen birtakım sıkıntılar söz konusu olursa, o zaman etkisi olur.
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