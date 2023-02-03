1974’ten bu yana böylesi görülmedi: Konsoloslukların kapatılmasına tepki yağıyor

- Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Murat Koç:

Konsolosluk kapatma eylemlerini iç ve dış kamuoyuna yönelik algı operasyonu olarak değerlendirmek gerekiyor. Ancak bu ülkelerin istihbarat örgütleri Suriye ve Irak’ın kuzeyinde fink atıyor. Acaba kimi manipüle edip üzerimize salacaklar? Çünkü sahadaki terör örgütleri, istihbarat örgütleriyle temas halinde. Yani kimin manipüle edilip üstümüze salınacağını aslında onlar çok daha iyi biliyor. Burada hedef konsolosluklardan ziyade bizim masum vatandaşlarımız.