2-3 günde bir çuvalla para gelirdi

Savcılığa İBB’nin ihtiyaç sahiplerine dağıtması gereken market kartlarıyla ilgili dikkat çeken bilgiler veren Yıldırım, “Operasyondan sonra Ertan Yıldız’ın Bakırköy ek hizmet binasındaki ofisini boşalttığımız esnada, kutu içerisinde 2023’e ait A101 market kartları buldum. Yaklaşık 15 milyon TL'likti. Tarihi geçtiği için kullanılamıyordu. Yıldız’ın bu kartları odada unuttuğunu düşünüyorum” dedi. Kartlar, İstanbul Mali Şube ekiplerinin operasyonuyla ele geçirildi. Yıldırım, Ertan Yıldız’ın İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı olduğu süreçte farklı yerlerden miktarını tahmin edemeyeceği kadar çok yardım kartı geldiğini ve bu kartların nakde çevrildiğini de söyledi: “Kartların dağıtımını son 2 yıla kadar bilfiil Ertan Yıldız yapmıştı. Son 2 yılda ise bu kartlar Fatih Keleş’e gitmeye başladı. Kartlarla Murat Keleş ilgilenmekteydi. Bu yardım kartlarının bir kısmı takasla nakde döndürülüyordu.”