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İSTANBUL

2 yılda 62 ton atık geri dönüştürüldü

Zeytinburnu Belediyesi, Kademe A.Ş.’nin yerli ve milli kaynaklarla israfı azaltmaya yönelik ürettiği makineleriyle 2 yılda 62 ton atığı geri dönüştürdü. Belediye, bu çalışmalarından dolayı İstanbul’un ilk ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan ilçesi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​2 yılda 62 ton atık geri dönüştürüldü
İlk olarak Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası’ndan başlatılan dönüşüm çalışmasında, aylık 2 bin 500 ton değerlendirilebilir atık, kompost makineleriyle geri dönüştürüldü.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması adına, Cumhurbaşkanlığı’nın ülke genelinde başlattığı ‘Sıfır Atık’ projesine Zeytinburnu Belediyesi’nin tam desteği devam ediyor. Kademe A.Ş.’nin son teknolojiyle ürettiği atıkların geri dönüştürülmesine imkan veren kompost makineleriyle 2 yılda 62 ton atık geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılırken çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş oldu. Zeytinburnu Belediyesi bu çalışmalarından dolayı İstanbul’un ilk ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan ilçesi oldu.

ORGANİK ATIKTAN 8 TON GÜBRE ÜRETİLDİ

  • İlk olarak Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası’ndan başlatılan dönüşüm çalışmasında, aylık 2 bin 500 ton değerlendirilebilir atık, kompost makineleriyle geri dönüştürüldü. Aynı zamanda bina içerisinde biriken organik atıklar belediyeye ait kompost cihazında işlenerek doğal gübre haline getirildi. Elde edilen gübre park ve bahçelerdeki saksı bitkilerinde kullanıldı. 2 yılda 62 ton değerlendirilebilir atık geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı. 32 ton biyobozunur (organik) atık işlenerek 8 ton kompost ürün elde edildi.

FESLEĞEN TOHUMLARIYLA BİRLİKTE YENİDEN GERİ DÖNÜŞ

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Hepimiz yaşadığımız çevreyi korumak zorundayız. Çevremizdeki her şeyin tükenen, biten bir yapıda olduğunun farkında olmalıyız. Bu anlayışla hareket ederek projenin en başından itibaren büyük ve önemli adımlar attık. Bunlardan biri de, organik atıkları geri dönüştürdüğümüz kompost ünitemizdi. Topladığımız 32 ton civarındaki organik atığı kompost tesisinde işledik ve buradan 8 ton kompost, yani kullanılabilir gübre çıktı. Gübreleri park ve bahçelerimizdeki saksı bitkilerinde kullanıyor, aynı zamanda belediyemizin çevre etkinliklerinde teşvik edici olması adına içinde fesleğen tohumlarıyla birlikte hediye ediyoruz” dedi.

BİNE YAKIN ‘ATIK’ KONTEYNERİ

Zeytinburnu’nun çeşitli bölgelerine geri dönüştürülebilir atıkların toplanması için bine yakın konteyner yerleştirdiklerini belirten Başkan Arısoy, vatandaşların sisteme destek vererek işleyişe kısa sürede adapte olduğunu, geri dönüştürülebilir atıklarını evlerde ayrı ayrı depolanarak bu istasyonlara bırakıldığını ifade etti.

Atığını getiren puanı kazanıyor

  • Bir diğer önemli çalışmanın Mobil Atık Kazanç Aracı olduğunu kaydeden Başkan Arısoy, “Haftanın belli günleri ilçenin farklı lokasyonlarına ziyarette bulunan Mobil Atık Kazanç Aracı’mız, hemşehrilerimizin getirdikleri geri dönüştürülebilir atıkları topluyor. Tartılan bu atıklar, hemşehrilerimize verilen tanımlı kartlara puan sistemi olarak geri dönüyor.” diye konuştu.

Geri dönüşüm tesisi müjdesi

Başkan Arısoy, “İlçemizin birinci sınıf bir Atık Yönetim Merkezi’ne sahip olması için inşaat çalışmaları başladı. İlçemizdeki semt pazarlarından topladığımız organik atıkları geri dönüştürebileceğimiz bir tesis kuracağız” açıklamasında bulundu.

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