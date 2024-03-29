20 ilde FETÖ’cüler 'Kıskaç'a alındı: 70 şüpheli gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri, TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Aksaray, Bolu, Gaziantep, Sakarya, Muğla, Mersin, Manisa, İstanbul, Kayseri, Kars, Erzurum, İzmir, Elazığ, Adana, Uşak, Denizli, Sivas, Mardin, Edirne ve Bursa’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-11” operasyonlarında şüphelilerin:
📌Örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,
📌Örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları,
📌Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,
📌Örgütün “Gaybubet Evi” olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları,
📌İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
Operasyonlar sonucu: Çok sayıda dijital materyale el konuldu.