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20 ilde FETÖ’cüler 'Kıskaç'a alındı: 70 şüpheli gözaltında

Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor. 20 ilde FETÖ’ye yönelik olarak son bir hafta içinde düzenlenen “KISKAÇ-11” operasyonlarında 70 şüpheli yakalandı. Ankesörlü telefonlarla iletişim kurup hücre evlerinde kaldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Kenan Biter
08:35 - 29/03/2024 Cuma
Güncelleme: 09:01 - 29/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
20 ilde düzenlenen 'Kıskaç' operasyonlarından görüntüler
20 ilde düzenlenen 'Kıskaç' operasyonlarından görüntüler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nnı operasyona ilişkin paylaştığı detaylar şu şekilde;

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri, TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Aksaray, Bolu, Gaziantep, Sakarya, Muğla, Mersin, Manisa, İstanbul, Kayseri, Kars, Erzurum, İzmir, Elazığ, Adana, Uşak, Denizli, Sivas, Mardin, Edirne ve Bursa’da FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “KISKAÇ-11” operasyonlarında şüphelilerin:



📌Örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,

📌Örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları,

📌Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları,

📌Örgütün “Gaybubet Evi” olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları,

📌İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.



Operasyonlar sonucu: Çok sayıda dijital materyale el konuldu.




#Fetö
#Operasyon
#Kıskaç operasyonu
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