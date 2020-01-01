200 bin kişi şüpheli veya sanık

FETÖ’cü hainlerin F-16 savaş uçaklarıyla Meclis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet ve birçok yeri bombaladığı, 251 kişiyi şehit ettiği 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 3,5 yıl geçti. Bu sürede devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ’cülerin temizlenmesi için büyük çaba sarf edildi. Örgüt üyelerinin tespiti için yürütülen soruşturmalar 2019 yılında da hız kesmeden sürdü. Özellikle ankesörlü-kontörlü telefon soruşturmalarıyla FETÖ’nün mahrem yapılanmasına ağır darbe vuruldu. TSK başta olmak üzere emniyet, yargı ve savunma sanayiinde ankesörlü telefonlardan haberleştiği anlaşılan yüzlerce FETÖ’cü yakalanarak tutuklandı. Bu kapsamda önemli yargılamalar yapıldı. Cezaevlerinde şu an 26 bin 998 FETÖ tutuklusu ve hükümlüsü bulunurken, 114 bin 683 soruşturmada toplam şüpheli ve sanık sayısı ise 199 bin 101 oldu.

RAKAM RAKAM DOSYALAR

Yeni yılda da terör örgütü FETÖ ile mücadele Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek. Bu kapsamda, yeni operasyonlar için düğmeye basılacak, soruşturmalar tamamlanacak ve yargılamalar sürecek. Adalet Bakanlığı verilerine göre, şu anda 5 bin 321’i tutuklu, 21 bin 677’i hükümlü olmak üzere cezaevlerinde FETÖ’den 26 bin 998 kişi bulunuyor. Başsavcılıklarda devam eden FETÖ soruşturma sayısının 71 bin 303 olduğu öğrenildi. Devam eden FETÖ davalarının sayısı da 43 bin 380. Ayrıca sözkonusu soruşturmalardaki şüpheli sayısı 137 bin 813, yargılanan sanık sayısı da 61 bin 288.

REKLAM

271’İ KARARA BAĞLANDI

Darbe başarılı olsaydı birçok kişiyi sözde sıkıyönetim mahkemelerinde yargılamayı planlayan FETÖ’cü hainler, kalkışmanın bastırılmasının ardından yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. 15 Temmuz sonrası Türkiye genelinde 289 darbe davası açılırken, bunlardan 56’sı kalkışmanın en fazla hissedildiği Ankara’daydı. Sözkonusu darbe davalarından 271’i karara bağlandı. Sadece 2019 yılında Genelkurmay çatı davası ile Kara Havacılık Komutanlığı gibi kritik 30 darbe davasında karar çıktı. Bugüne kadar tamamlanan 271 darbe davasında 3 bin 879 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Bunlardan 71’i general olmak üzere 1125’i ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Yine 20’si eski general 1110’a sanığa müebbet hapis cezası verilirken, 1544 sanık da çeşitli sürelerde hapis cezası aldı.

18 DAVADA KARAR BU YIL

Geriye kalan 18 adet FETÖ darbe davasının tamamı 2020 yılı içerisinde tamamlacak. 18 darbe davasından 2’si İstanbul’da, 9’u Ankara’da, 7’si diğer illerde görülüyor. Bu davaların arasında darbe girişiminin yönetildiği, FETÖ’nün firari TSK imamı Adil Öksüz ile diğer mahrem imamlar Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek’in de aralarında bulunduğu 475 sanıklı Akıncı Üssü davası bulunuyor. Yine 243 sanıklı Jandarma Genel Komutanlığı davası, eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor’un da yer aldığı 521 kişinin yargılandığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davası, 142 sanıklı Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası da yeni yılda devam edecek darbe davaları arasında bulunuyor.

REKLAM

FETÖ İLK SIRADA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2019’da, aralarında FETÖ, PKK, DHKP/C ve DEAŞ’ın da bulunduğu 9 terör örgütüne yönelik 2 bin 784 iddianame hazırlanarak, 4 bin 674 şüpheliye dava açıldı. Edinilen bilgilere göre güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediği örgütlerin başında FETÖ geliyor. Başsavcılıkça terör örgütlerine yönelik hazırlanan iddianame sayısı ve şüpheli dağılımı şu şekilde oluştu: “Terör örgütü DAEŞ; 53 iddianame, 96 şüpheli. Terör örgütü El-Kaide; 5 iddianame 6 şüpheli. Terör örgütü DHKP/C; 70 iddianame, 103 şüpheli. Terör örgütü TİKKO-TKPML; 15 iddianame, 31 şüpheli. Terör örgütü MKP-MLKP; 31 iddianame, 71 şüpheli. Terör örgütü PKK/KCK/YPG; 1094 iddianame, 1291 şüpheli. Terör örgütü FETÖ/PDY; 1516 iddianame, 3 bin 76 şüpheli.”

765 itirafçı var

Örgütler arasından en çok itirafçı FETÖ’ye mensup şüpheliler arasından çıkarken, bu itirafçıların çoğunluğunun da ‘ankesör-sabit kontörlü hat’ soruşturmasında gözaltına alınması dikkati çekti. Gözaltına alınan FETÖ zanlılarından 765’i itirafçı oldu. Bu rakamların haricinde savcılık, gözaltına alınarak hakkında işlem yapılanların dışında birçoğu yurt dışına kaçan 100’ü aşkın firari şüphelinin de peşine düştü. Bu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılırken, firari şüpheliler yakalandığı ya da yeri tespit edildiğinde gözaltına alınıp adli makamlara teslim ediliyor.