Gündem 200 bin kişi şüpheli veya sanık
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

200 bin kişi şüpheli veya sanık

FETÖ soruşturma ve yargılamalarındaki şüpheli ve sanık sayısı ise 199 bin 101. Cezaevlerinde 26 bin 998 FETÖ tutuklusu ve hükümlüsü bulunurken, sürdürülen 114 bin 683 soruşturma ve kovuşturma bulunuyor. 270 darbe davasında karar çıkarken, devam eden 18 darbe davasının da 2020’de tamamlanması bekleniyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
15 Temmuz gecesi Jandarma Komutanlığı’nı işgal edenlaerden FETÖ’cü Erkan Öktem, kafasına kurşun sıktığı TEM Şube Müdürü Turgut Aslan’ı ağır yaralayıp korumasını ise şehit etmiş, Albay Güven Şaban’a da saldırmak istemiş ancak silahı tutukluk yapmıştı.
15 Temmuz gecesi Jandarma Komutanlığı’nı işgal edenlaerden FETÖ’cü Erkan Öktem, kafasına kurşun sıktığı TEM Şube Müdürü Turgut Aslan’ı ağır yaralayıp korumasını ise şehit etmiş, Albay Güven Şaban’a da saldırmak istemiş ancak silahı tutukluk yapmıştı.

FETÖ’cü hainlerin F-16 savaş uçaklarıyla Meclis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet ve birçok yeri bombaladığı, 251 kişiyi şehit ettiği 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden yaklaşık 3,5 yıl geçti. Bu sürede devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ’cülerin temizlenmesi için büyük çaba sarf edildi. Örgüt üyelerinin tespiti için yürütülen soruşturmalar 2019 yılında da hız kesmeden sürdü. Özellikle ankesörlü-kontörlü telefon soruşturmalarıyla FETÖ’nün mahrem yapılanmasına ağır darbe vuruldu. TSK başta olmak üzere emniyet, yargı ve savunma sanayiinde ankesörlü telefonlardan haberleştiği anlaşılan yüzlerce FETÖ’cü yakalanarak tutuklandı. Bu kapsamda önemli yargılamalar yapıldı. Cezaevlerinde şu an 26 bin 998 FETÖ tutuklusu ve hükümlüsü bulunurken, 114 bin 683 soruşturmada toplam şüpheli ve sanık sayısı ise 199 bin 101 oldu.

RAKAM RAKAM DOSYALAR

Yeni yılda da terör örgütü FETÖ ile mücadele Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek. Bu kapsamda, yeni operasyonlar için düğmeye basılacak, soruşturmalar tamamlanacak ve yargılamalar sürecek. Adalet Bakanlığı verilerine göre, şu anda 5 bin 321’i tutuklu, 21 bin 677’i hükümlü olmak üzere cezaevlerinde FETÖ’den 26 bin 998 kişi bulunuyor. Başsavcılıklarda devam eden FETÖ soruşturma sayısının 71 bin 303 olduğu öğrenildi. Devam eden FETÖ davalarının sayısı da 43 bin 380. Ayrıca sözkonusu soruşturmalardaki şüpheli sayısı 137 bin 813, yargılanan sanık sayısı da 61 bin 288.

271’İ KARARA BAĞLANDI

Darbe başarılı olsaydı birçok kişiyi sözde sıkıyönetim mahkemelerinde yargılamayı planlayan FETÖ’cü hainler, kalkışmanın bastırılmasının ardından yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. 15 Temmuz sonrası Türkiye genelinde 289 darbe davası açılırken, bunlardan 56’sı kalkışmanın en fazla hissedildiği Ankara’daydı. Sözkonusu darbe davalarından 271’i karara bağlandı. Sadece 2019 yılında Genelkurmay çatı davası ile Kara Havacılık Komutanlığı gibi kritik 30 darbe davasında karar çıktı. Bugüne kadar tamamlanan 271 darbe davasında 3 bin 879 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi. Bunlardan 71’i general olmak üzere 1125’i ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Yine 20’si eski general 1110’a sanığa müebbet hapis cezası verilirken, 1544 sanık da çeşitli sürelerde hapis cezası aldı.

18 DAVADA KARAR BU YIL

Geriye kalan 18 adet FETÖ darbe davasının tamamı 2020 yılı içerisinde tamamlacak. 18 darbe davasından 2’si İstanbul’da, 9’u Ankara’da, 7’si diğer illerde görülüyor. Bu davaların arasında darbe girişiminin yönetildiği, FETÖ’nün firari TSK imamı Adil Öksüz ile diğer mahrem imamlar Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek’in de aralarında bulunduğu 475 sanıklı Akıncı Üssü davası bulunuyor. Yine 243 sanıklı Jandarma Genel Komutanlığı davası, eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor’un da yer aldığı 521 kişinin yargılandığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı davası, 142 sanıklı Kara Kuvvetleri Komutanlığı davası da yeni yılda devam edecek darbe davaları arasında bulunuyor.

  • FETÖ İLK SIRADA
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2019’da, aralarında FETÖ, PKK, DHKP/C ve DEAŞ’ın da bulunduğu 9 terör örgütüne yönelik 2 bin 784 iddianame hazırlanarak, 4 bin 674 şüpheliye dava açıldı. Edinilen bilgilere göre güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediği örgütlerin başında FETÖ geliyor. Başsavcılıkça terör örgütlerine yönelik hazırlanan iddianame sayısı ve şüpheli dağılımı şu şekilde oluştu: “Terör örgütü DAEŞ; 53 iddianame, 96 şüpheli. Terör örgütü El-Kaide; 5 iddianame 6 şüpheli. Terör örgütü DHKP/C; 70 iddianame, 103 şüpheli. Terör örgütü TİKKO-TKPML; 15 iddianame, 31 şüpheli. Terör örgütü MKP-MLKP; 31 iddianame, 71 şüpheli. Terör örgütü PKK/KCK/YPG; 1094 iddianame, 1291 şüpheli. Terör örgütü FETÖ/PDY; 1516 iddianame, 3 bin 76 şüpheli.”
  • 765 itirafçı var
  • Örgütler arasından en çok itirafçı FETÖ’ye mensup şüpheliler arasından çıkarken, bu itirafçıların çoğunluğunun da ‘ankesör-sabit kontörlü hat’ soruşturmasında gözaltına alınması dikkati çekti. Gözaltına alınan FETÖ zanlılarından 765’i itirafçı oldu. Bu rakamların haricinde savcılık, gözaltına alınarak hakkında işlem yapılanların dışında birçoğu yurt dışına kaçan 100’ü aşkın firari şüphelinin de peşine düştü. Bu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılırken, firari şüpheliler yakalandığı ya da yeri tespit edildiğinde gözaltına alınıp adli makamlara teslim ediliyor.

Kaçış yok
GÜNDEM
Kaçış yok
Bağdat travması

Bağdat travması

​16 yıldır Irak işgalini sürdüren ABD, Bağdat'ta bu kez baskın yedi.
10 yılda neler yaptık

10 yılda neler yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020'nin ilk mesajı.
Güvenlik en üst seviyede

Güvenlik en üst seviyede

​İstanbul'da 317 bin personel görev başında.
Teröristlerin telefonundan çıktı

Teröristlerin telefonundan çıktı

Çocuklara ateş altında sürünme eğitimi verilmiş.
Ruhsatlandırma başlayacak

Ruhsatlandırma başlayacak

​Libya mutabakatı kapsamında yeni adımlar yolda.
59 saniyede <br>2019'da Türkiye

59 saniyede
2019'da Türkiye

​Dünyada büyük yankı bulan yerli ve milli hamleler.
Washington <br>alarma geçti

Washington
alarma geçti

​ABD Bağdat Büyükelçiliğine ek asker gönderdi.
Bir yılda <br>47 milyon işlem

Bir yılda
47 milyon işlem

Sosyal medyadan tüm çalışanlara teşekkür ettiler.
Amacım <br>vatana hayırlı <br>çocuklar yetiştirmek

Amacım
vatana hayırlı
çocuklar yetiştirmek

​PKK'dan kaçan Mekiye, ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Ayakları <br>110 metreye ulaştı

Ayakları
110 metreye ulaştı

​İki yaka arasındaki ulaşım 6 dakikaya inecek.
Son listeyi yayınladı

Son listeyi yayınladı

Yusuf Kaplan, 100 kitaplık okuma listesini tamamladı.
Yürek sızlatan görüntü

Yürek sızlatan görüntü

Antalya'da bir kedi boynundan asılmış olarak bulundu.
Tereddütsüz bir <br>şekilde karşılık verilecek

Tereddütsüz bir
şekilde karşılık verilecek

Akar'dan Libya tezkeresi açıklaması: Hazırlıklar neyse yapıyoruz.
Saddam'ın torunu Mesut Uday konuştu

Saddam'ın torunu Mesut Uday konuştu

"İran ve ABD güçleri, Irak'tan defolup gidecekler".
Saldırıyı<br>İran organize ediyor

Saldırıyı
İran organize ediyor

​Trump'tan Irak'taki Büyükelçilik açıklaması.
Emine Erdoğan<br>evlat nöbetinde

Emine Erdoğan
evlat nöbetinde

​Diyarbakır'daki annelerin umutlu bekleyişi 120'nci gününe girdi.
Herhangi bir<br>sefer iptali yok

Herhangi bir
sefer iptali yok

Fırtına nedeniyle uçakların pisti pas geçtiği iddiaları yalanlandı.
Yusuf Kaplan'ın 100 kitaplık okuma listesi tamamlandı: Önemli yerler 4 farklı kalemle çizilecek
Hayat

Yusuf Kaplan'ın 100 kitaplık okuma listesi tamamlandı: Önemli yerler 4 farklı kalemle çizilecek

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, ‘Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 kitaplık okuma listesi’nin beşincisini yayınladı. Kaplan böylece üç yıldır peyderpey yayınladığı listeyi tamamlanmış oldu. Genç kuşağa medeniyet perspektifi ile Müslümanca düşünme melekeleri kazandırmayı hedefleyen Kaplan, dil zevki oluşturulması için de ipuçları vermeye devam ediyor.
Zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak
Hayat

Zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğretim üyeleri yaptıkları çalışma ile deniz canlıları ve balıkçıların korkulu rüyası balon balığının dişinden, insan diş protezinde kullanılacak dolgu ve kaplama malzemesi elde etti.
Televizyonlarda gördüğünüz vitaminlere dikkat: Fazla ilaç hasta ediyor
Hayat

Televizyonlarda gördüğünüz vitaminlere dikkat: Fazla ilaç hasta ediyor

Bilinçsizce kullanılan her ilacın iyileştirmekten ziyade zararı olduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aslı Karadeniz ilaçlarla ilgili doğru bilinen yanlışları anlattı. Akılcı ilaç kullanımının; hastalara klinik bulgu ve bireysel özelliklere göre tanı konulduktan sonra, ilacın uygun dozda ve uygun süreyle uygulanması olduğunu belirten Dr. Karadeniz, iyileşmenin de ancak bu şekilde sağlanabileceğini söyledi. Televizyonda reklamı yapılan vitaminlere karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirten Karadeniz, "Vitaminin fazlası vücuttan atılıyor. Ama bir yerden sonra vücudun yapısına, vitaminin türü, dozuna göre toksik etkisi de olabilir. Kış meyveleri zaten C vitamini içeriyor” dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.