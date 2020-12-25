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ANKARA

2021 İstiklâl Marşı Yılı: Kamu öncü olacak

2021 İstiklâl Marşı Yılı: Kamu öncü olacak

TBMM, 2021’i “İstiklâl Marşı Yılı” olarak kabul etti. Karar, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak önergesiyle alındı. 2021 yılı boyunca bütün kamu kurumları, İstiklâl Marşı’nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı’nın önemini anlatmak amacıyla halkın katılımıyla anma etkinlikleri düzenleyecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy

TBMM, 2021’i “İstiklal Marşı Yılı” olarak kabul etti. 2021’in İstiklal Marşı Yılı olmasına ilişkin Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti’nin verdiği ortak önerge kabul edildi. Bu kapsamda ilgili kanuna geçici madde eklenecek. Düzenlemeyle 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı’nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı’nın önemini anlatmak amacıyla halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla anma etkinlikleri düzenlenecek.

Mustafa Şentop

DİRENİŞİN DESTANI

  • Önergenin gerekçesinde, İstiklal Marşı’nın zalime, işgalciye ve sömürgeciye boyun eğmeyen ve dünyaya meydan okuyan bir direnişin destanı olduğu vurgulandı. Gerekçede, Mehmet Akif Ersoy’un mısralarının, Milli Mücadele’nin ruhunu temsil eden, sadece lafzıyla değil manası ve hakikatiyle her an yaşayan bir coşku ve heyecanı yansıttığını kaydedildi.
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