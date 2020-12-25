2021 İstiklâl Marşı Yılı: Kamu öncü olacak

TBMM, 2021’i “İstiklal Marşı Yılı” olarak kabul etti. 2021’in İstiklal Marşı Yılı olmasına ilişkin Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti’nin verdiği ortak önerge kabul edildi. Bu kapsamda ilgili kanuna geçici madde eklenecek. Düzenlemeyle 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı’nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı’nın önemini anlatmak amacıyla halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla anma etkinlikleri düzenlenecek.

Mustafa Şentop

DİRENİŞİN DESTANI