2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı

18:5624/01/2026, Cumartesi
IHA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

ÖSYM, 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın değerlendirme işlemleri tamamlandığını açıkladı. Adaylar sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın (e-YDS 2026/1 İngilizce) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.


ÖSYM’nin internet sitesinden tarafından yapılan açıklamada, "24 Ocak 2026 tarihinde uygulanan 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın (e-YDS 2026/1 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Ocak 2026 tarihinden itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir" ifadelerine yer verildi.



