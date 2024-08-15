23. yıl manifestosu: Yenilenerek güçlenerek ilerleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken, kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz” dedi.

AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşan Erdoğan, “AK Parti, bundan 23 sene önce milletin umudu olarak, bizatihi milletimiz tarafından kuruldu. Türkiye’nin kutuplaştığı, Türk siyasetinin kendine çıkış yolu aradığı bir dönemde ‘muhafazakar-demokrat’ kimliğimizle milletimizin ruh köküne sadık kalarak ülkemizin kronik sorunlarını çözmeyi vadettik” dedi.

UMUDU DİRİLTTİK

“Yorulmuş, tükenmiş, gelecekten ümidini kesmiş, karamsarlık girdabında sürüklenen bir milletin umutlarını yeniden dirilttik” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin AK Partili yılları, tartışmasız her alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçmiştir. ‘Muhafazakâr-demokrat’ kimliğimizin bir gereği olarak ekonomimizi büyütürken, demokrasimizin standartlarını yükseltmekten geri durmadık. Bunun için son 23 yılda sadece yol, köprü, havalimanı, baraj yapmadık. Hak ve özgürlükler sahasında ülkemizde sessiz bir devrime imza attık.”

TÜRKİYE BÜYÜK DEĞİŞİM GEÇİRDİ

“23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi. Türkiye’yi ayağına vurulan zincirlerden birlikte kurtardık. Ülkemizi bölgesinin parlayan yıldızı haline birlikte getirdik. Biz, kendimizi ‘kökü mazide gözü atide bir hareket’ olarak tanımlıyoruz. Köklerimizden, geçmiş tecrübelerimizden beslenirken, gözümüzü bir an olsun istikbalimizden ayırmıyoruz. Gelinen noktada bir hakikati görebiliyoruz: ‘zamanın ruhu’ toplumu dönüştürürken; siyasal alanı yeni baştan tanımlamakta, alışılagelmiş siyaset tarzlarını da değişime zorlamaktadır.”

YENİ DÖNEMİ ISKALAYAMAYIZ

“Dünyanın ve ülkemizin şartları, ihtiyaçları, imkanları değiştikçe, biz de buna uygun politikalar geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bundan 23 sene evvel halktan yükselen değişim dalgasının ürünü olarak siyaset sahnesine çıkan AK Parti’nin, yeni dönemin ruhunu ıskalaması tabii ki düşünülemez. AK Parti’nin siyaset yapacağı yer; dün olduğu gibi bugün ve yarın da, Türkiye’nin merkezidir. Tüm renkleriyle, tüm farklıklarıyla 85 milyonun tamamını kucaklayan parti hüviyetimizi daha da güçlendirmekte kararlıyız.”

YORULAN VARSA KENARA ÇEKİLSİN

“Önümüzdeki aylarda başlatacağımız Büyük Kongre sürecimizi sadece bir ‘vitrin yenilenmesi’ olarak değil, milletimizin bizden beklediği kapsamlı değişimin ana zemini olarak görüyoruz. Burada iki hususun altını özellikle çizmek durumundayım: Kendini yorulmuş hisseden varsa, bitkin hisseden varsa, onlardan kenara çekilip biraz soluklanmalarını istiyoruz. İkincisi, hangi görevde olursa olsun hiçbir arkadaşım, koltuğuna yaslanıp rehavete kapılma lüksüne sahip değildir. Heyecanını kaybedenler, millete hizmetin önünde engel olmamalıdır. Bunun vebali ağırdır. Bunun hesabı ağırdır.”

GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ

“Şunu unutmayın: Biz bu aziz milletin umuduyuz. Biz, bu aziz ümmetin de umuduyuz. Onların umudunu boşa çıkaracak işler içine girenler, onların umudunu heba etmeye yeltenenler, altından kalkamayacakları vicdani bir yükle ezilirler. Açık söylüyorum, buna bizim de tahammülümüz olamaz. Milletin ve ümmetin umudunu heder edenlere hoşgörü göstermeyiz, gözünün yaşına da bakmayız. Yenilenerek, güçlenerek, tazelenerek ilerlerken, kimsenin bize ayak bağı olmasına müsaade etmeyiz.”

HÜSRANA UĞRAYACAKLAR

“Bakanlarımız, belediye başkanlarımız, tüm teşkilatımız, her bir arkadaşımız işine odaklanacak ve ‘bu millete daha fazla nasıl hizmet ederim’ sorusunu her an kendisine soracak. Bürokrasimiz gayretle, heyecanla, dinamizm içinde, hem performansı, hem kaliteyi artırarak çalışmayı sürdürecek. 2028 seçimlerine kadar, canla, başla çalışmaya, üretmeye, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. ‘Yankı odalarında’ iktidar hayalini kuranlar, son 23 yıldır olduğu gibi yine hüsrana uğrayacak, Allah’ın izniyle yine avuçlarını yalayacak. Bundan en küçük bir şüphemiz bulunmuyor. Partimize güç katacak, mücadelemize omuz verecek herkesle buluşma idaremizi bugün de muhafaza ediyoruz.”

Çizgimizden hiçbir zaman sapmayacağız

AK Parti olarak 23 yıldır siyaseti ülkeye, millete ve tüm insanlığa hizmet etmenin vasıtası olarak gördüklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “23 yıl boyunca ne yaptıysak hüsnü niyetle yaptık, samimiyetle yaptık, ülkemizin ve milletimizin çıkarlarını korumak için yaptık. Eksiklerimiz elbette olmuştur. Kusurlarımız elbette vakidir. Ama 23 yıl boyunca millete ihanetimiz asla söz konusu değildir. Allah ömür verdikçe bu çizgiden hiçbir zaman sapmayacağız. Daha nice yıllar boyunca inşallah milletimizle yol yürümeye, milletimizin sıkıntılarına çözüm üretmeye devam edeceğiz.”

Suriye’nin kuzeyinde oldu-bittiye göz yummayız

Terörle mücadeleyle ilgili mesaj da veren Erdoğan, “Operasyonlarımız neticesinde bitme noktasına gelen terörün dirilmesine de, Suriye’nin kuzeyinde bir oldu-bittiye de göz yummayacağız.

Türkiye’de gerek ekonomi, gerek güvenlik, gerek toplumsal huzuru bozma yönündeki hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Ezana, bayrağa, camiye, Kur’an’a, cami cemaatine, kutsal değerlerimize saldırmayı aklının ucundan geçirenin gözünün yaşına bakmayız. Nesillerimizi, gençlerimizi, kökü dışarıda bu tehlikeli akımlardan korumak amacıyla önümüzdeki dönemde çok daha hassas olacağız. LGBT sapkınlığına nasıl bakıyorsak, Türk ve Müslüman düşmanlığından beslenen ‘ırkçı saldırganlığa’ aynı nazarla bakıyoruz” diye konuştu.

Senaryoları parçaladık

Bugüne kadar nice engelle karşılaştıklarını vurgulayan Erdoğan, “Yol boyunca nice badireler atlattık; bizi hizmetten, bizi çalışmaktan, bizi üretmekten alıkoymak isteyen nice sinsi senaryolarla muhatap olduk. Sokak olaylarından vesayet girişimlerine, kanlı darbe teşebbüslerinden terör eylemlerine kadar pek çok tehditle mücadele ettik. Ankara’nın göbeğinde ‘Ordu Göreve’ pankartları açarak alenen darbe çığırtkanlığı yaptılar. Gazete kupürleri marifetiyle partimizi kapatmaya kalktılar. 367 diye bir şey uydurarak Meclis’in iradesine ipotek koymak istediler. Cumhuriyet mitingleriyle insanımızı kışkırttılar; Gezi Olaylarında 3-5 ağacın taşınmasını bahane ederek sokaklarımızı ateşe verdiler. PKK’sından FETÖ’süne, DEAŞ’ından DHKP-C’sine varıncaya kadar yularını ellerinde tuttukları bütün taşeronları üzerimize saldılar. 17-25 Aralık’ta emniyet-yargı teşkilatlarımıza sızan haşhaşileri, 15 Temmuz gecesi silahlı kuvvetlerimiz içindeki hainleri kullanarak, milletin iradesine çökmeye kalkıştılar. Allah’a hamdolsun bunların hiçbirine eyvallah etmedik. Önce Allah’ın yardımı, sonra aziz milletimizin duası ve desteği sayesinde oyunları bozarak, kirli senaryoları parçalayıp atarak bugünlere geldik” dedi.

Temennimiz CHP’nin normalleşmesi

“Siyasette elbette kendiniz kadar, toplum kadar; rakipleriniz de önemlidir” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Muhalefeti de, en azından söylem düzeyinde, dönüştürmeyi başardık. Örneğin, başörtüsü artık bazı kesimler için ‘öcü’ olmaktan çıktı. Ne eski CHP Genel Başkanının ‘helalleşme’ kurnazlığını, ne de mevcut CHP Genel Başkanı’nın ‘normalleşme’ söylemlerini; AK Parti’nin 23 yıllık mücadelesinden bağımsız okumak mümkün değildir. Ana muhalefet partisindeki vitrin değişikliğinin, ne kadarının vizyon ve zihniyet değişimine tahvil edileceğini elbette zamanla göreceğiz. CHP’nin milletle kavgasını bitirmesi en çok bizi mutlu edecektir. Bizim temennimiz; CHP’nin milletin değerleriyle barışması, milli iradeye teslim olması, demokrasiyi içselleştirmesi, yani normalleşmesidir.”

13 başkan ve 2 vekil katıldı

AK Parti'ye 23. kuruluş yıl dönümünde 13 belediye başkanı ve 2 milletvekili katıldı. Partiye katılan siyasilere rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekilleri Seyithan İssiz ve Ahmet Ersagun Yücel AK Parti’ye geçerken,katılan belediye başkanları ile ilçe ve beldeleri şunlar: Adana Saimbeyli Mahmut Dal (Bağımsız), Adana Feke Cömert Özen (YRP), Elazığ Bükardı Ali Açmaz (Bağımsız), Erzurum Aziziye Emrullah Akpunar (YRP), Erzurum Horasan Hayrettin Özdemir (İyi Parti), Erzurum Köprüköy Nevzat Karasu (YRP), Konya Doğanhisar Ali Öztoklu (Bağımsız), Muş Yoncalı Fehim Kaya (YRP), Muş Yeşilova Ömer Faruk Yenilmez (YRP), Ordu Çaybaşı Mesut Karayiğit (YRP), Samsun Ayvacık Refahattin Şencan (YRP), Şanlıurfa Birecik Mehmet Begit (Bağımsız), Uşak Banaz Zafer Arpacı (Bağımsız)

Katiller hesap verecek

Dış politikada yapıcı, pro-aktif, soğukkanlı ve ağırbaşlı tutumu sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, şu açıklamayı yaptı: “İsrail’in bölgeyi tümüyle ateşe verme girişimlerinin önünde duracağız. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas misafirimiz olacak. Şeref konuğu olarak, Filistin halkı adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na hitap edecek. Özgürlük mücadelesi veren Filisin Halkı’nın sesini dünyaya bir kez de Meclis kürsümüzden duyuracak. Gazze’deki 40 binden fazla masumun kanını döken soykırımcı katiller hukuka hesap verene kadar mücadele edeceğiz.”

Sonuna kadar destekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'ye hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. 2,5 saat süren görüşmede Erdoğan Türkiye'nin Filistin’e destek vermeyi sürdüreceğini söyledi. Batılı ülkelerin Gazze'deki katliama sessiz kalmasının ve İsrail’e yardıma devam etmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Erdoğan, Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için bütün ülkelerin gayretlerini artırması gerektiğini vurguladı. Erdoğan Abbas'ın TBMM'de hitap edecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Salondan notlar...

* AK Parti, “Umudun, İcraatın ve Geleceğin adı AK Parti” temasıyla 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

* Programın yapıldığı genel merkez ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

* Parti genel merkezine ve kongre merkezi binasına Erdoğan ile AK Parti resimleri asıldı.

* Salon temanın yazılı olduğu pankartlarla donatıldı.

* Program başlayana kadar AK Parti'nin seçim müzikleri çaldı.

* Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan salona eşi Emine Erdoğan ile geldi.

* Program kuruluş yıldönümüne özel hazırlanan 2 buçuk dakikalık reklam filmi ile başladı.

* Serdar Tuncer, AK Parti'nin dünü ve bugününü anlatan sahne gösteriminde bulundu.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü sık sık salondaki katılımcıların sloganları ve şarkı söylemeleri ile kesildi.

* Birçok davetli yer kalmadığından dolayı programı ayakta izlemek zorunda kaldı.

* Kuruluş yıl dönümüne özel, “Yürü Türkiyem” adlı şarkı bestelendi.







