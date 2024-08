23. yıl manifestosu: Yenilenerek güçlenerek ilerleyeceğiz

“Yorulmuş, tükenmiş, gelecekten ümidini kesmiş, karamsarlık girdabında sürüklenen bir milletin umutlarını yeniden dirilttik” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin AK Partili yılları, tartışmasız her alanda Cumhuriyet tarihinin en parlak dönemi olarak kayıtlara geçmiştir. ‘Muhafazakâr-demokrat’ kimliğimizin bir gereği olarak ekonomimizi büyütürken, demokrasimizin standartlarını yükseltmekten geri durmadık. Bunun için son 23 yılda sadece yol, köprü, havalimanı, baraj yapmadık. Hak ve özgürlükler sahasında ülkemizde sessiz bir devrime imza attık.”

“23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi. Türkiye’yi ayağına vurulan zincirlerden birlikte kurtardık. Ülkemizi bölgesinin parlayan yıldızı haline birlikte getirdik. Biz, kendimizi ‘kökü mazide gözü atide bir hareket’ olarak tanımlıyoruz. Köklerimizden, geçmiş tecrübelerimizden beslenirken, gözümüzü bir an olsun istikbalimizden ayırmıyoruz. Gelinen noktada bir hakikati görebiliyoruz: ‘zamanın ruhu’ toplumu dönüştürürken; siyasal alanı yeni baştan tanımlamakta, alışılagelmiş siyaset tarzlarını da değişime zorlamaktadır.”

“Bakanlarımız, belediye başkanlarımız, tüm teşkilatımız, her bir arkadaşımız işine odaklanacak ve ‘bu millete daha fazla nasıl hizmet ederim’ sorusunu her an kendisine soracak. Bürokrasimiz gayretle, heyecanla, dinamizm içinde, hem performansı, hem kaliteyi artırarak çalışmayı sürdürecek. 2028 seçimlerine kadar, canla, başla çalışmaya, üretmeye, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. ‘Yankı odalarında’ iktidar hayalini kuranlar, son 23 yıldır olduğu gibi yine hüsrana uğrayacak, Allah’ın izniyle yine avuçlarını yalayacak. Bundan en küçük bir şüphemiz bulunmuyor. Partimize güç katacak, mücadelemize omuz verecek herkesle buluşma idaremizi bugün de muhafaza ediyoruz.”