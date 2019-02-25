Gündem 25 Şubat 2019 Pazartesi gün sonu haberleri
İSTANBUL

25 Şubat 2019 Pazartesi gün sonu haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok, orayla da işimiz yok" dedi. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 17, motorine 28 kuruş zam geldi. Tanzim Satış Noktalarında, şimdi de Bakliyat satışı başlıyor. 25 Şubat 2019 Pazartesi gününün öne çıkan haberlerini derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
25 Şubat 2019 Pazartesi gününün öne çıkan haberleri
25 Şubat 2019 Pazartesi gününün öne çıkan haberleri

Erdoğan: Bugün bize ihanet edenler yarın gittikleri yere ihanet edecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat mitinginde halka hitap etti. Erdoğan, "Bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımıza makam mevki verirken her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki 'Sen dinlen, buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar. Bu, kader birliği değildir, bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet edeceklerdir" dedi. Ayrıca Erdoğan, "Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok, orayla da işimiz yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Bugün bize ihanet edenler yarın gittikleri yere ihanet edecekler
GÜNDEM
Erdoğan: Bugün bize ihanet edenler yarın gittikleri yere ihanet edecekler

Benzin ve motorine zam geldi

Epgis'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 17, motorine 28 kuruş zam geldi. Yapılan zamla bitlikte Ankara'da motorinin litre fiyatı 6,37 liraya, İstanbul'da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir'de ise 6,09 liradan 6,37 liraya yükselecek.

Benzin ve motorine zam geldi
EKONOMİ
Benzin ve motorine zam geldi

2.5 milyon kişiye istihdam sağlanacak

Geçtiğimiz yıllarda büyük oranda etki gösteren istihdam seferberliğine bir yenisi daha eklendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 yılı için gerçekleştirilecek seferberlik kapsamında 2.5 milyon kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı. Bakan Albayrak Türkiye ekonomisi için seçim sonrasını işaret ederken, KOBİ'lere yönelik yeni bir paketin de müjdesini verdi.

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2.5 milyon kişiye istihdam sağlanacak
EKONOMİ
2.5 milyon kişiye istihdam sağlanacak

Tanzim bakliyat satışı başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Başkent'in 30 ayrı noktasına kurularak 10 çeşit sebzenin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu Tanzim Satış Noktalarında, şimdi de Bakliyat satışı da başlıyor.

Tanzim bakliyat satışı başlıyor
EKONOMİ
Tanzim bakliyat satışı başlıyor

Enerji Bakanı Dönmez: BORON satışlarına yetişemiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Şu anda BORON satışlarına yetişemiyoruz, üretim kapasitesini iki kata kadar çıkardık" dedi. Dönmez, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin de, "Hedef noktasına varmak üzereyiz. Bir iki hafta içerisinde 5 bin 500 metreye ulaşmış olacağız. Böylece var mı yok mu bilgisini de elde etmiş olacağız. İkinci gemimiz de tersaneye ulaşmış durumda. Onun da bazı bakım çalışmaları olacak. Her iki gemimizle sondajlarımıza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Enerji Bakanı Dönmez: BORON satışlarına yetişemiyoruz
EKONOMİ
Enerji Bakanı Dönmez: BORON satışlarına yetişemiyoruz

İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihi ertelendi

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 ay ertelendi. Yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 5 Nisan'da başlayacak ve 7 Nisan'da sona erecek.

İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihi ertelendi
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihi ertelendi

Cumhur İttifakı'nın miting yapacağı şehirler ve tarihleri belli oldu

Cumhur İttifakı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, Ankara, İstanbul ve İzmir'de birlikte miting yapacak.

Cumhur İttifakı'nın miting yapacağı şehirler ve tarihleri belli oldu
GÜNDEM
Cumhur İttifakı'nın miting yapacağı şehirler ve tarihleri belli oldu

Burhanettin Kocamaz aday olamıyor

Mersin İl Seçim Kurulu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den de aday olamayacağı kararını verdi. Kocamaz ile ilgili son kararı YSK verecek.

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Burhanettin Kocamaz aday olamıyor
GÜNDEM
Burhanettin Kocamaz aday olamıyor

Yeni işçinin 3 aylık maaşını devlet ödeyecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak karşılanacağını açıkladı. Bakan Selçuk geri kalan 9 ay için de prim ve vergilerin ödemeye devam edeceğini söyledi.

Yeni işçinin 3 aylık maaşını devlet ödeyecek
EKONOMİ
Yeni işçinin 3 aylık maaşını devlet ödeyecek

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na salvolar

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine çok sert sözlerle karşılık verdi. Aksakal "Ekmeleddin'i cumhurbaşkanı adayı yapan sen, çizgisi, istikameti belli olmayanlara 15 günlüğüne ödünç 15 milletvekili veren sen, seçimlerde yenilip 'biz yenildik ama başardık' diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen, ondan sonra 'AK Parti'ye seçimi kazandıran ben.' Hadi oradan. Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyüş yaptın 'hak, hukuk, adalet' diye. Bu yaptığın adalet mi? Ayıp değil mi? Bugüne kadar köpeksiz köyde değneksiz gezdiniz. Artık yeter" dedi.

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na salvolar
GÜNDEM
DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na salvolar

İran'da sahte içkiden zehirlenen 73 kişi kurtulursa kırbaçlanacak

İran'ın Eher şehrinde sahte içkiden 73 kişi zehirlendi. 3 kişinin durumu ağır olduğu belirtilirken, İran yasalarına göre alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 74 kırbaç, içenler de 80 kırbaçla cezalandırılıyor. Yani zehirlenenler kurtulursa kırbaçla cezalandırılacak.

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İran'da sahte içkiden zehirlenen 73 kişi kurtulursa kırbaçlanacak
DÜNYA
İran'da sahte içkiden zehirlenen 73 kişi kurtulursa kırbaçlanacak

Şanlıurfa'da HDP'liler Saadet'e verecek

Terör örgütü ile arasına net bir çizgi çekemeyen HDP, Şanlıurfa'da Saadet Partisi'ni destekleme kararı aldı. Şanlıurfa Büyükşehir, Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye Belediye Başkan Adayları, Saadet Partisi adaylarını lehine adaylıktan çekildi. Bu sonuçla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla vurguladığı "Teröristlerle ittifak yapıyorlar" sözleri bir kez daha net bir şekilde ortaya çıkmış oldu.

Şanlıurfa'da HDP'liler Saadet'e verecek
GÜNDEM
Şanlıurfa'da HDP'liler Saadet'e verecek

LG çıkarılabilir ekrana sahip LG V50 ThinQ 5G’yi tanıttı

LG, MWC 2019 kapsamında çıkarılabilir ekrana sahip çift ekranlı LG V50 ThinQ 5G modelini görücüye çıkarttı. Rakiplerinin katlanabilir telefonlarına karşı yeni çift ekranlı tasarım ile hayranlarının karşısına çıkan Güney Koreli teknoloji devi, yeni tasarımı ile başarı sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu.

LG çıkarılabilir ekrana sahip LG V50 ThinQ 5G’yi tanıttı
TEKNOLOJİ
LG çıkarılabilir ekrana sahip LG V50 ThinQ 5G’yi tanıttı

Saç boyası hayatını kararttı
FOTOĞRAF 7
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18 yaşındaki genç Georgina Paraskeva'nın yüzü, geçtiğimiz Kasım ayında saçını boyadıktan sonra iki katına kadar şişti.
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Genç kız iki günlüğüne görme yetisini kaybetti ve saç boyalarında sıklıkla bulunan parafenilendiamin maddesine gösterdiği ciddi alerjik reaksiyonu düşününce kendisini hayatta olduğu için şanslı sayıyor.
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Yaşadıklarını ise diğer insanların da potansiyel risklerin ve alternatiflerin farkında olmasını sağlamak amacıyla anlatıyor.
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Dürüst olmak gerekirse hayatımın en korkunç deneyimiydi. Şimdi o fotoğraflara bakmak çok korkutucu, kafam normalin iki katı olmuştu ve canavar gibi görünüyordum. Korkunç hissettiriyordu, kendime güvenim kalmamıştı. Dışarı çıkmaktan nefret ediyorum ve insanların bana baktığını hissediyordum. Bu nedenle evden dışarı çıkmama kararı aldım. Berbat bir durumdu.
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Bütün ailem bu boyayı kullanıyor ve ben de daha önce birçok kez problem yaşamadan kullandım. O akşam kafam oldukça normaldi ama sonraki akşam dışarı çıktığımda bütün kafam ateşler içindeydi ve kaşınıyordu. Kafa derimde şişlikler vardı. O haftadan sonra şişlik daha da kötüye gitti ve gözlerim de şişmeye başladı. Hatta açamadım bile. O zaman paniklemeye başladım. Hastaneye gittiğimde gözlerimde cam varmış ve ben de tamamen görme yetimi kaybetmişim gibi hissettim. İki gün boyunca hiçbir şey göremedim. Korkunçtu.
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Bu yaşananların üstünden 3 ay geçti ve Georgina kimyasal saç boyalarından hala kaçınıyor ve saçlarına renk vermek için kahve granülleri kullanıyor.
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Saç boyası hayatını kararttı
Saçını boyayan 18 yaşındaki genç kızın vücudu alerjik reaksiyon gösterdi ve tanınmaz hale geldi. The Sun'ın haberine göre, ailesinde daha önce böyle bir şeyin yaşanmadığını ve aynı boya markasını defalarca kullandığını söyleyen Georgina Paraskeva, hayatta kaldığı için kendini şanslı hissettiğini ifade etti.
Riskli bina kalmayacak

Riskli bina kalmayacak

Süreç 20 yıl içerisinde tamamlanacak.
Avrupadan geri adım

Avrupadan geri adım

​Maduro'yu devirmek için her yolu deneyen ABD'yi uyardılar.
Dev maç başladı

Dev maç başladı

​Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Benzin vemotorine zam

Benzin vemotorine zam

Zamlar bu geceden itibaren pompaya yansıyacak.

IMFyle işimiz yok

IMFyle işimiz yok

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin borcunu biz bitirdik.
5 Nisanda taşınıyor

5 Nisanda taşınıyor

Atatürk Havalimanı 7 Nisan'dan itibaren uçuşlara kapatılacak.
Aday olamadı

Aday olamadı

Mersin İl Seçim Kurulu veto etti, son kararı YSK verecek.

3 maaş devletten

3 maaş devletten

​Bakan Selçuk işveren için müjdeli haber verdi.
2,5 milyon yeni istihdam

2,5 milyon yeni istihdam

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, istihdam seferberliği programında önemli açıklamalar yaptı.
Tanınmaz hale geldi

Tanınmaz hale geldi

​Her zaman kullandığı ürün genç kadını bu hale getirdi.

Kurtulurlarsa kırbaçlanacaklar

Kurtulurlarsa kırbaçlanacaklar

​İran'da 73 kişi sahte içkiden hastanelik oldu.
HDPliler Saadet için çekildi

HDPliler Saadet için çekildi

​Saadet'in il başkanı teşekkür ede ede bitiremedi.
Ölülerin diz kapaklarını çalıyor

Ölülerin diz kapaklarını çalıyor

​55 yaşındaki adamın yöntemi dikkati çekti.
Yozgattan başlayacak

Yozgattan başlayacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yozgatlılara müjde.

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