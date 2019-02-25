25 Şubat 2019 Pazartesi gün sonu haberleri

Erdoğan: Bugün bize ihanet edenler yarın gittikleri yere ihanet edecekler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokat mitinginde halka hitap etti. Erdoğan, "Bazı yola beraber çıktığımız arkadaşlarımıza makam mevki verirken her şey iyi güzeldi ama öyle anlar geldi ki 'Sen dinlen, buraya bir başkasını koyalım' dediğimizde bir de bakıyorsunuz ki bizim trenden inip başka bir trene biniyorlar. Bu, kader birliği değildir, bu dava birliği değildir. Bugün bize ihanet edenler yarın da gittikleri yere ihanet edeceklerdir" dedi. Ayrıca Erdoğan, "Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok, orayla da işimiz yok" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Erdoğan: Bugün bize ihanet edenler yarın gittikleri yere ihanet edecekler

Benzin ve motorine zam geldi

Epgis'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 17, motorine 28 kuruş zam geldi. Yapılan zamla bitlikte Ankara'da motorinin litre fiyatı 6,37 liraya, İstanbul'da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir'de ise 6,09 liradan 6,37 liraya yükselecek.

EKONOMİ Benzin ve motorine zam geldi

2.5 milyon kişiye istihdam sağlanacak

Geçtiğimiz yıllarda büyük oranda etki gösteren istihdam seferberliğine bir yenisi daha eklendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2019 yılı için gerçekleştirilecek seferberlik kapsamında 2.5 milyon kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı. Bakan Albayrak Türkiye ekonomisi için seçim sonrasını işaret ederken, KOBİ'lere yönelik yeni bir paketin de müjdesini verdi.

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EKONOMİ 2.5 milyon kişiye istihdam sağlanacak

Tanzim bakliyat satışı başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından Başkent'in 30 ayrı noktasına kurularak 10 çeşit sebzenin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu Tanzim Satış Noktalarında, şimdi de Bakliyat satışı da başlıyor.

EKONOMİ Tanzim bakliyat satışı başlıyor

Enerji Bakanı Dönmez: BORON satışlarına yetişemiyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Şu anda BORON satışlarına yetişemiyoruz, üretim kapasitesini iki kata kadar çıkardık" dedi. Dönmez, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarına ilişkin de, "Hedef noktasına varmak üzereyiz. Bir iki hafta içerisinde 5 bin 500 metreye ulaşmış olacağız. Böylece var mı yok mu bilgisini de elde etmiş olacağız. İkinci gemimiz de tersaneye ulaşmış durumda. Onun da bazı bakım çalışmaları olacak. Her iki gemimizle sondajlarımıza devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

EKONOMİ Enerji Bakanı Dönmez: BORON satışlarına yetişemiyoruz

İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihi ertelendi

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 ay ertelendi. Yıllık 200 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 5 Nisan'da başlayacak ve 7 Nisan'da sona erecek.

EKONOMİ İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihi ertelendi

Cumhur İttifakı'nın miting yapacağı şehirler ve tarihleri belli oldu

Cumhur İttifakı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, Ankara, İstanbul ve İzmir'de birlikte miting yapacak.

GÜNDEM Cumhur İttifakı'nın miting yapacağı şehirler ve tarihleri belli oldu

Burhanettin Kocamaz aday olamıyor

Mersin İl Seçim Kurulu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den de aday olamayacağı kararını verdi. Kocamaz ile ilgili son kararı YSK verecek.

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GÜNDEM Burhanettin Kocamaz aday olamıyor

Yeni işçinin 3 aylık maaşını devlet ödeyecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet olarak karşılanacağını açıkladı. Bakan Selçuk geri kalan 9 ay için de prim ve vergilerin ödemeye devam edeceğini söyledi.

EKONOMİ Yeni işçinin 3 aylık maaşını devlet ödeyecek

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na salvolar

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine çok sert sözlerle karşılık verdi. Aksakal "Ekmeleddin'i cumhurbaşkanı adayı yapan sen, çizgisi, istikameti belli olmayanlara 15 günlüğüne ödünç 15 milletvekili veren sen, seçimlerde yenilip 'biz yenildik ama başardık' diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen, ondan sonra 'AK Parti'ye seçimi kazandıran ben.' Hadi oradan. Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyüş yaptın 'hak, hukuk, adalet' diye. Bu yaptığın adalet mi? Ayıp değil mi? Bugüne kadar köpeksiz köyde değneksiz gezdiniz. Artık yeter" dedi.

GÜNDEM DSP Genel Başkanı Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na salvolar

İran'da sahte içkiden zehirlenen 73 kişi kurtulursa kırbaçlanacak

İran'ın Eher şehrinde sahte içkiden 73 kişi zehirlendi. 3 kişinin durumu ağır olduğu belirtilirken, İran yasalarına göre alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 74 kırbaç, içenler de 80 kırbaçla cezalandırılıyor. Yani zehirlenenler kurtulursa kırbaçla cezalandırılacak.

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DÜNYA İran'da sahte içkiden zehirlenen 73 kişi kurtulursa kırbaçlanacak

Şanlıurfa'da HDP'liler Saadet'e verecek

Terör örgütü ile arasına net bir çizgi çekemeyen HDP, Şanlıurfa'da Saadet Partisi'ni destekleme kararı aldı. Şanlıurfa Büyükşehir, Karaköprü, Haliliye ve Eyyübiye Belediye Başkan Adayları, Saadet Partisi adaylarını lehine adaylıktan çekildi. Bu sonuçla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarla vurguladığı "Teröristlerle ittifak yapıyorlar" sözleri bir kez daha net bir şekilde ortaya çıkmış oldu.

GÜNDEM Şanlıurfa'da HDP'liler Saadet'e verecek

LG çıkarılabilir ekrana sahip LG V50 ThinQ 5G’yi tanıttı

LG, MWC 2019 kapsamında çıkarılabilir ekrana sahip çift ekranlı LG V50 ThinQ 5G modelini görücüye çıkarttı. Rakiplerinin katlanabilir telefonlarına karşı yeni çift ekranlı tasarım ile hayranlarının karşısına çıkan Güney Koreli teknoloji devi, yeni tasarımı ile başarı sağlayıp sağlayamayacağı merak konusu.

TEKNOLOJİ LG çıkarılabilir ekrana sahip LG V50 ThinQ 5G’yi tanıttı