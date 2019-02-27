27 Şubat 2019 Çarşamba gün sonu haberleri

Erdoğan: Biz tökezlersek her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder. Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner" dedi.

GÜNDEM Erdoğan: Biz tökezlersek her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder

Trump'ın damadı Kushner Ankara'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner Ankara'ya geldi. Kushner'ın ilk durağı Külliye oldu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi.

GÜNDEM Trump'ın damadı Kushner Ankara'da

Tarihi zirve: Trump-Kim Jong-Un bir arada

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Vietnam'ın başkenti Hanoi'de buluştu. Trump ve Kim Jong-Un arasında Vietnam’da gerçekleşen zirve, tarafların katılacağı akşam yemeği ile başladı.

DÜNYA Tarihi zirve: Trump-Kim Jong-Un bir arada

Tanzim satışta ilk anket: Yüzde 92'si 'evet' dedi

Sebze ve meyvedeki anormal artışların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda ilde hayata geçirilen tanzim satışta neredeyse iki haftalık bir zaman dilimi geride kalırken uygulamaya yönelik ilk ankette yapıldı. Yapılan araştırmaya katılanların yüzde 92'si tanzimlerden aldığı ürünü kaliteli bulurken, uygulamanın tüm illere yayılmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 66 çıktı.

EKONOMİ Tanzim satışta ilk anket: Yüzde 92'si 'evet' dedi

Pakistan Başbakanı İmran Han'dan önemli açıklama

REKLAM

Pakistan Başbakanı İmran Han Hindistan-Pakistan gerilimi hakkında, "Sivillere zarar vermek istemiyoruz. İş birliğine hazırız. Ama şu anda oturup birlikte konuşmamız gerekiyor bu konuyu nasıl çözeceğimizi. Sağduyunun kazanması gerekiyor." dedi.

DÜNYA Pakistan Başbakanı İmran Han'dan önemli açıklama

Hindistan-Pakistan gerilimine dünyadan ilk tepkiler

Son dönemde Keşmir'de tırmanan gerginlik, bu sabah daha büyük bir boyuta taşındı. Pakistan, Hindistan ordusuna ait 2 savaş uçağını düşürdü. Türkiye ve Çin hem Pakistan'a hem Hindistan'a itidal çağrısı yaparken, ABD yönetimi, Hindistan'ın saldırısını "terör karşıtı eylem" olduğunu savundu.

DÜNYA Hindistan-Pakistan gerilimine dünyadan ilk tepkiler

Samsung Galaxy ailesiyle MWC 2019'a damga vurdu

MWC 2019 kapsamında en çok ziyaretçi alan standlar Samsung ve Huawei oldu. Ancak fuarın en gözde cihazları Samsung'un yeni tanıttığı Galaxy ailesi oldu. Bir önceki haberimizde katlanabilir ekranlı Galaxy Fold'u inceleyerek sizinle paylaşmıştık. Galaxy S ailesinin diğer üyelerini Barselona'da sizin için inceledik.

TEKNOLOJİ Samsung Galaxy ailesiyle MWC 2019'a damga vurdu

Yargıtay mor beyin kararını dergide açıklayacak

Çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına neden olan ve mahkemelerde yeni kararlar alınmasını beraberinde getiren FETÖ'nün mor beyin tuzağıyla ilgili Yargıtay'dan yeni bir açıklama var. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Abdulhalik Yıldız, 'mor beyin'le ilgili alınan kararın yakında Yargıtay Dergisi'nden açıklanacağını ifade etti.

GÜNDEM Yargıtay mor beyin kararını dergide açıklayacak

Doktora bayıltan dayak

İstanbul’da uzman doktor, eski bir hastasının yakını tarafından yolu kesilerek darp edildi. Hastaneye kaldırılan ve yüzü tanınmayacak hale gelen doktor, “Kafamı yumruklayıp aşağı düşürdü. Tekme tokat girmeye başladı. Elim ve burnumda kırıklar tespit edildi” ifadelerini kullandı.

REKLAM

GÜNDEM Doktora bayıltan dayak

YSK'dan ret: Kocamaz aday olamayacak

Yüksek Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına, Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetti.

GÜNDEM YSK'dan ret: Kocamaz aday olamayacak

Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşmesi kesinleşti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Muğla İl Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan için yapılan itirazı reddetti. Böylelikle Saruhan'ın adaylığının düşmesi kesinleşti.

GÜNDEM Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşmesi kesinleşti

Hatay'da unutulmaz kupa maçı: Aslan deplasman golüyle yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a 4-2 yenildi ancak deplasman golü kuralıyla yarı finale yükseldi.

SPOR Hatay'da unutulmaz kupa maçı: Aslan deplasman golüyle yarı finalde

Vestel yeni cihazı V7'yi MWC 2019'da tanıttı

Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’ne altıncı kez katılan Vestel, Android Pie işletim sistemi ile çalışan Android TV’yi üreteceğini duyurdu. Vestel, Android TV ürün gamını 2019 yılı Mayıs ayında Türkiye’den başlamak üzere Avrupa’da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Vestel fuarda ayrıca, Venus’ün yeni modeli V7’yi tanıttı ve Venus Z30’un satışa çıktığını duyurdu.

TEKNOLOJİ Vestel yeni cihazı V7'yi MWC 2019'da tanıttı

FOTOĞRAF 11 Gram ve çeyrek altının seçim öncesi ve sonrası seyrini yorumlayan İntegral Yatırım Uzmanı Eda Karadağ, Gram altın ve çeyrek altın için seçim öncesi ve sonrasında bir hareketlilik beklenebilir. Ancak, USDTRY ve ons altını yakından izlemekte fayda var. Özellikle Türkiye’deki seçimlerden kaynaklı olarak USDTL kurunda bir hareket oluşabilir. Ancak genel resme baktığımda çok agresif kalmasını beklemiyorum” açıklamasında bulundu. Karadağ, “Diğer yandan, ons altın için 2019 1Ç beklentim yükseliş görülmesi yönünde. Dolayısıyla, gram altın ons altından da kendisini besleyerek yukarı yönde tepkiler verebilir”değerlendirmesinde bulundu. YATIRIM TAVSİYESİ Yatırımcılara altın alımı tavsiyesinde bulunan Karadağ, “Yatırımcılar için portföylerinde altın ağırlığının artmasını tavsiye edebilirim. Bu yıl için gram ve ons olmak üzere altında yukarı yönde trendler beklendiği için bu anlamda yatırım yapabilirler” dedi. Geçen yıllara göre kıyaslama yaptığıdığı zaman altın fiyatlarında her yıl yüzde 30 ve 40 gibi artış gözleniyor. ALTIN ALIMLARI SÜRECEK “Altının talep tarafı 2018 yılında zayıftı” diyen Karadağ, “Ancak bu yılki talep artışına bakıldığında, Merkez bankalarından gelen alımların bu durumu desteklediği gözlemleniyor. 2019 yılında da bu alımların sürmesini bekleyebiliriz“ ifadelerini kullandı. KURDA YATAY VE SAKİN SEYİR Araştırma Uzmanı Karadağ, “USDTL kuru içinde yükseliş veya düşüş trendinin olup olmayacağını net bir şekilde ifade etmek yanlış olabilir.” diyerek şu açıklamalarda bulundu: “Kurda yatay ve sakin seyirler izleniyor. TCMB’nin sıkı duruşunu koruması ve Hazine Maliye Bakanlığından gelen adımların etkisi, kur üzerindeki tansiyonun dinmesini destekliyor. Seçim öncesinde de kurun temkinli seyrinin sürmesini bekleyebiliriz DÖVİZDE YÜKSELİŞ Mİ DÜŞÜŞ MÜ? USDTL kuru içinde yükseliş veya düşüş trendinin olup olmayacağını net bir şekilde ifade etmek yanlış olabilir. Kurda yatay ve sakin seyirler izleniyor. TCMB’nin sıkı duruşunu koruması ve Hazine Maliye Bakanlığından gelen adımların etkisi, kur üzerindeki tansiyonun dinmesini destekliyor. Seçim öncesinde de kurun temkinli seyrinin sürmesini bekleyebiliriz. DOLAR 5 TL’NİN ALTINA DÜŞECEK Mİ? USDTL son dönemde oldukça sıkıştı. Kurda 5 TL’yi konuşabilmemiz için daha önce test edip buralardan destek aldığı 5.13 veya 5.16 seviyelerinin altında ısrarcı olması gerekebilir. Bunu başarırsa bu durumda düşüşünü sürdürmesini bekleyebiliriz.” Altın ve döviz fiyatlarını etkileyen temel etmenleri sıralayan Karadağ, “Altın, güvenli liman algısıyla çalıştığı için yıl içerisinde oluşabilecek belirsizlikler ve risk faktörlerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Döviz içinse jeopolitik riskler, Fed’in duruşu, Trump’ın söylemleri ve Türkiye’deki ekonomik göstergelerin yakından izlenmesinde fayda var” değerlendirmesinde bulundu. Altın yatırımcısı için kritik yıl: Fiyatlar yükselecek 31 Mart, Türk ekonomisi için kritik bir sürecinde dönüm noktalarından biri olacak. Manipülatif saldırılara maruz kalan Türk Lirası, döviz karşısında nasıl bir yol izleyecek? Altında yükseliş sürecek mi? Yatırımcılar için kritik bir yıl olan 2019'da uzmanlar dövizde düşüş altında ise yükseliş bekliyor. İşte yatırımcılara altın tavsiyeler: BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder