27 Şubat 2019 Çarşamba gün sonu haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder" dedi. Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Vietnam'ın başkenti Hanoi'de buluştu. Pakistan ile Hindistan arasında tehlikeli yakınlaşma. 27 Şubat 2019 Çarşamba gününün öne çıkan haberlerini derledik.
Erdoğan: Biz tökezlersek her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder. Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner" dedi.
Trump'ın damadı Kushner Ankara'da
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner Ankara'ya geldi. Kushner'ın ilk durağı Külliye oldu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi.
Tarihi zirve: Trump-Kim Jong-Un bir arada
ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Vietnam'ın başkenti Hanoi'de buluştu. Trump ve Kim Jong-Un arasında Vietnam’da gerçekleşen zirve, tarafların katılacağı akşam yemeği ile başladı.
Tanzim satışta ilk anket: Yüzde 92'si 'evet' dedi
Sebze ve meyvedeki anormal artışların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda ilde hayata geçirilen tanzim satışta neredeyse iki haftalık bir zaman dilimi geride kalırken uygulamaya yönelik ilk ankette yapıldı. Yapılan araştırmaya katılanların yüzde 92'si tanzimlerden aldığı ürünü kaliteli bulurken, uygulamanın tüm illere yayılmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 66 çıktı.
Pakistan Başbakanı İmran Han'dan önemli açıklama
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Pakistan Başbakanı İmran Han Hindistan-Pakistan gerilimi hakkında, "Sivillere zarar vermek istemiyoruz. İş birliğine hazırız. Ama şu anda oturup birlikte konuşmamız gerekiyor bu konuyu nasıl çözeceğimizi. Sağduyunun kazanması gerekiyor." dedi.
Hindistan-Pakistan gerilimine dünyadan ilk tepkiler
Son dönemde Keşmir'de tırmanan gerginlik, bu sabah daha büyük bir boyuta taşındı. Pakistan, Hindistan ordusuna ait 2 savaş uçağını düşürdü. Türkiye ve Çin hem Pakistan'a hem Hindistan'a itidal çağrısı yaparken, ABD yönetimi, Hindistan'ın saldırısını "terör karşıtı eylem" olduğunu savundu.
Samsung Galaxy ailesiyle MWC 2019'a damga vurdu
MWC 2019 kapsamında en çok ziyaretçi alan standlar Samsung ve Huawei oldu. Ancak fuarın en gözde cihazları Samsung'un yeni tanıttığı Galaxy ailesi oldu. Bir önceki haberimizde katlanabilir ekranlı Galaxy Fold'u inceleyerek sizinle paylaşmıştık. Galaxy S ailesinin diğer üyelerini Barselona'da sizin için inceledik.
Yargıtay mor beyin kararını dergide açıklayacak
Çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına neden olan ve mahkemelerde yeni kararlar alınmasını beraberinde getiren FETÖ'nün mor beyin tuzağıyla ilgili Yargıtay'dan yeni bir açıklama var. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Abdulhalik Yıldız, 'mor beyin'le ilgili alınan kararın yakında Yargıtay Dergisi'nden açıklanacağını ifade etti.
Doktora bayıltan dayak
İstanbul’da uzman doktor, eski bir hastasının yakını tarafından yolu kesilerek darp edildi. Hastaneye kaldırılan ve yüzü tanınmayacak hale gelen doktor, “Kafamı yumruklayıp aşağı düşürdü. Tekme tokat girmeye başladı. Elim ve burnumda kırıklar tespit edildi” ifadelerini kullandı.
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YSK'dan ret: Kocamaz aday olamayacak
Yüksek Seçim Kurulu, Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına, Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetti.
Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşmesi kesinleşti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Muğla İl Seçim Kurulu tarafından adaylığı düşürülen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan için yapılan itirazı reddetti. Böylelikle Saruhan'ın adaylığının düşmesi kesinleşti.
Hatay'da unutulmaz kupa maçı: Aslan deplasman golüyle yarı finalde
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Hatayspor'a 4-2 yenildi ancak deplasman golü kuralıyla yarı finale yükseldi.
Vestel yeni cihazı V7'yi MWC 2019'da tanıttı
Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’ne altıncı kez katılan Vestel, Android Pie işletim sistemi ile çalışan Android TV’yi üreteceğini duyurdu. Vestel, Android TV ürün gamını 2019 yılı Mayıs ayında Türkiye’den başlamak üzere Avrupa’da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Vestel fuarda ayrıca, Venus’ün yeni modeli V7’yi tanıttı ve Venus Z30’un satışa çıktığını duyurdu.