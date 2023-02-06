29 ilin valisi deprem bölgesinde görevlendirildi: İşte sorumlu oldukları ilçeler

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Kahramanmaraş'taki 7.7'lik deprem.
Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu. Deprem bölgesindeki koordinasyonun daha kolay sağlanması için 29 ilin valisi deprem bölgesinde görevlendirildi.
İşte valilerin sorumlu oldukları ilçeler:
2 Ordu Valisi Tuncay Sonel - Adıyaman - Merkez
4 Batman Valisi Ekrem Canalp- Diyarbakır - Merkez
6 Bingöl Valisi Kadir Ekinci - Gaziantep - Islahiye
8 Şırnak Valisi Osman Bilgin - Gaziantep - Merkez
10 Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara - Hatay - İskenderun
12 Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan - Hatay - Kırıkhan
14 Denizli Valisi Ali Fuat Atik - Hatay - Merkez
16 Çorum Valisi Mustafa Çiftçi - Kahramanmaraş - Afşin
18 Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu - Kahramanmaraş - Elbistan
20 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek - Kahramanmaraş - Merkez
22 Kocaeli Valisi Seddar Yavuz - Kahramanmaraş - Merkez
24 Karaman Valisi Tuncay Akkoyun - Kahramanmaraş - Türkoğlu
26 Van Valisi Ozan Balcı - Malatya - Merkez
28 Niğde Valisi Mustafa Koç - Osmaniye - Merkez