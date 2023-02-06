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29 ilin valisi deprem bölgesinde görevlendirildi: İşte sorumlu oldukları ilçeler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 29 ilin valisi deprem bölgesinde görevlendirildi. İşte 29 valinin sorumlu olduğu ilçeler...

16:57 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kahramanmaraş'taki 7.7'lik deprem.

Kahramanmaraş'taki 7.7'lik deprem.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu. Deprem bölgesindeki koordinasyonun daha kolay sağlanması için 29 ilin valisi deprem bölgesinde görevlendirildi.

İşte valilerin sorumlu oldukları ilçeler:


1 Tokat Valisi Numan Hatipoğlu - Adıyaman - Gölbaşı

2 Ordu Valisi Tuncay Sonel - Adıyaman - Merkez

3 Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan- Adıyaman - Merkez

4 Batman Valisi Ekrem Canalp- Diyarbakır - Merkez

5 Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu - Diyarbakır - Merkez

6 Bingöl Valisi Kadir Ekinci - Gaziantep - Islahiye

7 Bursa Valisi Yakup Canpolat - Gaziantep - Merkez

8 Şırnak Valisi Osman Bilgin - Gaziantep - Merkez

9 Amasya Valisi Mustafa Masatlı - Gaziantep - Nurdağı

10 Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara - Hatay - İskenderun

11 Kırklareli Valisi Birol Ekici - Hatay - İskenderun

12 Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan - Hatay - Kırıkhan

13 Konya Valisi Vahdettin Özkan - Hatay - Merkez

14 Denizli Valisi Ali Fuat Atik - Hatay - Merkez

15 Yozgat Valisi Ziya Polat - Hatay - Merkez

16 Çorum Valisi Mustafa Çiftçi - Kahramanmaraş - Afşin

17 Çankırı Valisi Abdullah Ayaz - Kahramanmaraş - Ekinözü

18 Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu - Kahramanmaraş - Elbistan

19 Samsun Valisi Zülkif Dağlı - Kahramanmaraş - Elbistan

20 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek - Kahramanmaraş - Merkez

21 Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım - Kahramanmaraş - Merkez

22 Kocaeli Valisi Seddar Yavuz - Kahramanmaraş - Merkez

23 Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu - Kahramanmaraş - Pazarcık

24 Karaman Valisi Tuncay Akkoyun - Kahramanmaraş - Türkoğlu

25 Kütahya Valisi Ali Çelik - Malatya - Doğanşehir

26 Van Valisi Ozan Balcı - Malatya - Merkez

27 Sivas Valisi Yılmaz Şimşek - Malatya -Merkez

28 Niğde Valisi Mustafa Koç - Osmaniye - Merkez

29 Balıkesir Valisi Hasan Şıldak - Osmaniye Merkez

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. AFAD Başkanı Yunus Sezer, ''Depremlerde bin 498 can kaybı, 8 bin 533 de yaralı bulunuyor'' ifadelerini kullandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

#Vali
#Kahramanmaraş
#Deprem
1 saat önce
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