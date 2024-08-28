3 dönem kuralına 'Özel' formül

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'in 10 gün sonra yapılacak Tüzük Kurultayı için başlattığı temaslar sürüyor. Özel, milletvekilliğinde kalabilmek için '3 dönem kuralının', Tüzük Kurultayı'ndan sonra uygulanmasından yana tavır aldı. Öte yandan önceki gün CHP'nin eski liderleri Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'la İstanbul'da bir araya gelen Özel'e, 'örgütler güçlendirilmeli', 'Parti Meclisi daha etkin hale getirilmeli', 'parti içi demokratikleşme sağlanarak, genel merkezde yoğunlaşan ‘oligarşi’ dağıtılmalı' önerilerini yaptı.

Örgütlerden, Tüzük Hazırlığı Komisyonu'na önerilen, ‘güçlü genel sekreterlik’ modeli de toplantıda masaya yatırıldı. Özel'e, "Genel merkez aktörlerine odaklanmaktan çok genel merkezde yoğunlaşan ‘oligarşi’yi dağıtması ve örgütlerin etkinliği artırması" önerisini masaya koydu. Toplantıya katılan Karayalçın, Yeni Şafak'a, "Bu toplantı nihai bir karar toplantısı değildi. değerlendirmelerimiz tutanak altına alındı” açıklamasında bulundu.

Toplantıyı değerlendiren kaynaklar, "CHP'de Meclis Grubu’nda Özel dahil en az 50 vekilin 3 dönem kuralına takıldığını biliyoruz. 3 dönem kuralı Tüzük Kurultayı'ndan sonra getirilirse, Özel ve pek çok isim bu durumdan avantajlı çıkıyor. Ancak tersi olursa aday olamıyorlar. Bir diğer sorunsa ön seçimin, dönem kuralıyla eş güdümlü olarak uygulanıp uygulamayacağı meselesi. Çünkü, dönem kuralına takılanlar zaten aday olamayacağı için bu seferde Özel, tecrübeli kadroların Meclis gelemeyeceğinden çekiniyor" değerlendirmesini ifade etti.