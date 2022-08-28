Gündem 3 yaşındaki çocuk baba katili oldu
KAYSERİ

3 yaşındaki çocuk baba katili oldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 yaşındaki çocuk, tabanca ile babasını vurarak öldürdü.

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Haber Merkezi İHA
3 yaşındaki çocuk baba katili oldu
4 çocuk babası G.Ç.’nin cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Melikgazi'ye bağlı İldem Fatih Mahallesi, Kurbanlı Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda; iddiaya göre K.A.Ç.’nin (3) elinde bulunan tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun babası G.Ç.’ye (25) isabet etti.

DHA

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde G.Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

4 çocuk babası olduğu öğrenilen G.Ç.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken haberi alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4 yaşındaki çocuk babasını vurdu
FOTOĞRAF 6
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Olay, akşam saatlerinde Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 yaşındaki Z.K., babasının tabancasıyla oynamaya başladı.
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Z.K.’nın elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu emekli uzman çavuş baba Kerim K. yaralandı.
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Evden gelen silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Kerim K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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Kerim K.'nın durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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4 yaşındaki çocuk babasını vurdu
Adana'da, emekli uzman çavuş olan babasının tabancasıyla oynayan 4 yaşındaki Z.K., iddiaya göre silahın kazara ateş alması sonucu babası Kerim K.'yı vurarak ağır yaraladı.

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