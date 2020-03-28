Gündem 300 bin gıda kolisi dağıtılacak Vefa Sosyal Destek Grubu sokaklarda vatandaşın imdadına yetişiyor
İSTANBUL

300 bin gıda kolisi dağıtılacak: Vefa Sosyal Destek Grubu sokaklarda vatandaşın imdadına yetişiyor

İstanbul’da sokağa çıkma yasağı bulunan risk grubundaki ihtiyaç sahipleri tek tek belirlendi. Valilik koordinesinde yürütülen Vefa hizmetleri kapsamında 6 hafta boyunca 50 bin kişiye 300 bin gıda kolisi dağıtılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vefa hizmetleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.
Vefa hizmetleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için vatandaşların bilim kurulunun tavsiyelerine uymasını isteyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu kararları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı’nca 22 Mart’ta risk grubunda bulunan vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı üzerine başlattıkları Vefa çalışmaları hakkında bilgi verdi. 65 yaş ve üstündeki maddi durumu iyi olmayan, kronik rahatsızlığı bulunan, evlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak yakınları bulunmayan vatandaşların sokağa çıkmadan temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla il ve ilçelerde “Vefa Sosyal Destek Grupları” kurulduğunu hatırlatan Yerlikaya şunları söyledi:

Ali Yerlikaya

5 GÜNDE 36 BİN TALEP

“112, 155 ve 156’ya sizlerden gelen çağrı ve talepleri yerine getirmek için kaymakamlıklarımızın koordinasyonunda 39 ilçemizdeki Vefa İletişim Merkezlerimizde görevli polis, jandarma, belediye, AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarımızın ekipleri yoğun gayret gösteriyor. Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13.00’ten bugün (dün) sabaha kadar Vefa çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplam 39 bin 614 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 36 bin 301 vatandaşımızın temel ihtiyaçları ile ilgili talepleri alındı ve yerine getirildi. 3 bin 313 vatandaşımızın ise bilgi edinme amaçlı çağrısına cevap verildi.”

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE KUMANYA

  • Bu zor dönemde devletin şefkat elinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara en hızlı şekilde ulaşması için gayret ve özveri gösteren ekiplere teşekkür eden Yerlikaya, “Bugün özel bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul Vefa hizmetleri kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca belirlenen, 65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız. Bu amaçla, hayırseverlerimizin desteğiyle 300 bin gıda kolisi hazırlıyoruz” dedi. Yerlikaya, pazartesiden itibaren ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlanacak gıda kolilerinin mobil uygulama “Getir” tarafından ücretsiz şekilde evlere teslim edileceğini kaydetti.

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