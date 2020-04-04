Gündem 307 misafirhane sağlıkçılara açıldı
ANKARA

307 misafirhane sağlıkçılara açıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı misafirhanelerini sağlık çalışanlarına tahsis etti. Bakan Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla sağlık çalışanları, 81 ildeki 5 bin 450 oda kapasiteli misafirhanelerden ücretsiz yararlanabilecek.

Fatih Özer Yeni Şafak
Sağlık çalışanları Tarım Bakanlığı’nın misafirhanelerinden ücretsiz faydalanacak.
Sağlık çalışanları Tarım Bakanlığı’nın misafirhanelerinden ücretsiz faydalanacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla sağlık çalışanları, 81 ildeki 5 bin 450 oda kapasiteli misafirhanelerden ücretsiz yararlanabilecek. Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Sarıkaya, "Toplam 307 misafirhanemizi tahsis ettik” dedi.

TÜGVA DA KONUK EDECEK

Türkiye’nin 39 ilinde 53 yurtla hizmet veren TÜGVA öğrencilerden boşalan yurtları sağlık ve adalet çalışanlarına açtı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, “2 bin 500 ayrı odada 6 bin 500 kişi kapasiteli yurtlarımızın kapıları sağlık ve adalet çalışanlarımız için sonuna kadar açıktır. İlk etapta İstanbul da 4, İzmir’de 3 ve diğer şehirlerimizde 6 yurt olmak kullanımına açılmıştır” dedi.

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