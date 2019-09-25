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İSTANBUL

31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük iddiasına 3 dava açıldı

31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük iddiasına 3 dava açıldı: 41 kişi için hapis istemi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir ve Kadıköy'de usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonunda, sandık başkanı ve üyesi olan 41 sanık hakkında "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 ayrı dava açıldı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 37 kişi hakkında FETÖ'den dava açıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart yerel seçimlerinde Ataşehir ve Kadıköy'de usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sonunda, sandık başkanı ve üyesi olan 41 sanık hakkında "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer birer yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 ayrı dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın bir kısmını tamamladı.

Soruşturma sonucunda Kadıköy ve Ataşehir ilçelerindeki sandıklarda görev yapan sandık başkanı ve üyesi 41 sanık hakkında, "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapis cezası istemiyle 3 ayrı dava açıldı.

Hazırlanan iddianameler, gönderildiği Anadolu 35 Asliye Ceza Mahkemesi, 40. Asliye Ceza Mahkemesi ve 54. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Kadıköy ilçesinde kurulan sandıklarda görev yapan sandık başkanı ve üyesi 19 sanığa yönelik hazırlanan ilk iddianamede, seçimlerde İstanbul'da kurulu sandıklarda sonuçlara etki edecek mahiyette usulsüzlükler yapıldığının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, sandıklarda görev alan kişilerin diğer sandıklarda görevli kişilerle irtibat halinde usulsüzlük yapma ihtimalini açıklığa kavuşturmak ve farklı sandıklarda meydana geldiği belirlenen usulsüzlüklerin seçim sonuçlarına etkisinin mahkemece suçun sübutu açısından değerlendirilebilmesini temin etmek amacıyla soruşturmaların toplu olarak yürütüldüğü kaydedildi.

Mevcut soruşturmada Kadıköy ilçesi dahilinde kurulu sandıklarda gerçekleşen usulsüzlüklerin araştırıldığı aktarılan iddianamede, toplanan delillere göre suç teşkil ettiği yönünde kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte şüphe oluşan eylemlerin iddianamede izah edildiği aktarıldı.

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İddianamede, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığının, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için 1045 No'lu sandıkta kullanılıp geçersiz sayılan 7 oy pusulasından 5'inin kaybolduğunu ihbar edildiği anlatıldı.

Bu sandıkta görev yapan sanıkların soruşturma aşamasındaki savunmalarında "Tüm işlemleri usule uygun olarak yerine getirdiklerini, oyları usulünce tasnif edip torbaya koyarak mühürlediklerini, torbanın sandık başkanınca seçim kuruluna teslim edildiğini, suçlamayı kabul etmediklerini" söyledikleri aktarıldı.

Kadıköy'de yine 3329 No'lu sandıkta 9, 1041 No'lu sandıkta da 2 geçersiz oy pusulası olmak üzere toplam 16 geçersiz oy pusulasının kaybolduğu belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

  • "Sandık heyetince geçersiz sayılan oyların yeniden incelemeye tabi olma ve geçerli sayılma ihtimalinden ötürü geçersiz oy pusulasının kaybolmasının seçim sonuçlarına etki edici mahiyeti bulunması, itiraz ve yeniden sayım işlemlerinden ötürü kamunun ekonomik zararının ve kişi mağduriyetinin doğması karşısında şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte şüphe oluştuğu anlaşılmıştır."

İddianamede, ayrıca ilçede kurulan 2073 No'lu sandıkta ise AK Parti'ye ait 55 oyun Demokrat Parti hanesine yazıldığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin sandık sonuç tutanağının gerçeğe aykırı olarak tanzim edilip tüm sandık görevlilerince imzalandığı belirtilerek, bu nedenlerle 19 sanığın üzerine atılı suçu işlediği ifade edildi.

Hazırlanan iddianame gönderildiği Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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"Kadıköy'de ölen kişilerin yerine oy kullandırmışlar"

Kadıköy'deki sandıklarda yapılan usulsüzlük iddialarına ilişkin hazırlanan ikinci iddianamede, 2081 No'lu sandıkta ölen kişilerin yerine oy kullandırdıkları gerekçesiyle sandık başkanı ve üyelerinden oluşan 5 kişinin "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, sanıkların kimlik kontrolüne ilişkin görevlerini ihmal ederek kayıtlı olmayan bir kişinin oy kullanmasına neden olmak suretiyle üzerlerine atılı suçları işledikleri belirtildi.

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Hazırlanan bu iddianame de gönderildiği 35. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"Ataşehir'de 4 geçersiz oy yakılmış"

Ataşehir ilçesindeki sandıklarda yapılan usulsüzlük iddialarına ilişkin hazırlanan iddianamede ise 17 sandık başkanı ve üyesi olan sanıkların "görevi ihmal" suçundan üçer aydan birer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, 2391 No'lu sandıkta görev yapan sanıkların 4 geçersiz oyun sandıkta bulunamamasına ilişkin tüm işlemleri usulüne uygun yaptıklarını söyledikleri, ancak bir sanığın 4 geçersiz oyun tüm sandık görevlileri huzurunda yakıldığını belirttiği, bu nedenle bu sandıkta görev yapan sanıkların üzerlerine atılı suçu işledikleri belirtildi.

İlçede kurulan 2326 No'lu sandıkta 14, 2324 No'lu sandıkta 8 ve 2325 No'lu sandıkta da 8 geçersiz oy pusulasının kaybolduğu bilgisi verilen iddianamede, 17 sanığın Ataşehir ilçesinde toplam 4 sandıkta görevlerini ihmal ettikleri vurgulandı.

Hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 40. asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

37 kişi hakkında FETÖ'den dava açıldı

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan 37 kişi hakkında FETÖ'den dava açıldı. 3 sanığın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma", 34 sanığın da "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan cezalandırılması istendi.
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