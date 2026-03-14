35 kişiye mezar olmuştu, deprem firarisi 250 gün sonra yakalandı: 876,5 yıl hapisle yargılanıyor

6 Şubat 2023 depremlerinin simgelerinden biri haline gelen Ezgi Apartmanı’nın depremde yıkılmasıyla ilgili devam eden davada, ‘Olası kastla kasten öldürme ve yaralama’ suçundan

'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçundan 876'şar yıl 6'şar aya kadar hapisle yargılanan tutuklular pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu (60), Mustafa Pekel (50), iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı ile 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen tutuksuz fenni mesul Mehmet Tekin (62), 'Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanan dönemin tutuksuz Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (48), mimar Veli Çiftaslan (72), mimar Mehmet Dişçeken (58), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü vekili Sait Avşar (39), inşaat mühendisi Ali Gemci (48), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (32) ile makine mühendisi Mustafa Şirikçi’nin (41) yargılanmalarına 24 Nisan’da görülecek 10’uncu duruşmayla devam edilecek.