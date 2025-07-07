Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: 876 yıl hapsi istenirken tahliye edilen iç mekan tasarımcısı hakkında yakalama kararı

Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7'si kamu görevlisi 12 sanığın yargılandığı Ezgi Apartmanı davasında, mahkeme tarafından istenen 3'üncü bilirkişi raporu ODTÜ tarafından mahkemeye gönderildi. Pastane tarafından yapılan tadilat/tahribatlarının yapının genel davranışına fiziksel anlamda olumsuz bir etki yapmadığı, mevcut statik proje tasarımının yetersiz olduğunun tespit edildiği ancak bu durum nedeniyle tadilatların göçmeye etkisi hususunda net bir bilgi elde edilemediğinin belirtildiği 354 sayfalık raporun dosyaya girmesinin ardından davanın tek tutuklu sanığı olan Ertan Danacı, avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçe ile tahliyesini talep etti.













‘TAHLİYE KARARI HUKUKA AYKIRIDIR'





Talebi değerlendiren Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 23 Haziran'da Danacı'nın adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Binada ölenlerin yakınları ve Cumhuriyet savcısı bir üst mahkemeye başvurarak, karara itiraz edip Ertan Danacı'nın yakalanarak tutuklanmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı itiraz dilekçesinde sanığın tahliye kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:





“Bu karar dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ile bağdaşmadığından hukuka aykırıdır. Soruşturma aşamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 22 Ağustos 2023 tarihli bilirkişi raporunda, sanık Ertan Danacı'nın yapmış olduğu tadilat sebebiyle asli kusurlu olduğu açıkça tespit edilmiştir. Kovuşturma aşamasında İstanbul Üniversitesi tarafından 31 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenen raporda ise yapılan tadilatın ‘Tek başına veya diğer nedenlerle birleşerek binanın yıkımında etkisi olmadığının' değerlendirildiği belirtilmiş. Bu durum raporlar arasında çelişki doğurmuştur. Mevcut çelişkinin giderilmesi amacıyla dosya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi bilirkişi heyetine tevdi edilmiş ancak 13 Haziran 2025 ve 15 Haziran 2025 tarihli 2 ayrı rapor düzenlenmiştir. 4 üyeli heyetçe hazırlanan 13 Haziran 2025 tarihli raporda, sanığın kusursuz olduğu yönünde değerlendirme yapılmış, buna karşılık 5'inci üye tarafından düzenlenen 15 Haziran 2025 tarihli muhalif raporda sanığın asli kusurlu olduğu net biçimde belirtilmiştir. Bu durum, bilirkişi heyeti içimde görüş birliğinin sağlanamadığını ve çelişkinin halen giderilemediğini göstermektedir ve delil durumu yönünden herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. Sonuç olarak, sanık hakkında mevcut deliller dikkate alındığında kuvvetli suç şüphesi halen devam etmektedir. Özellikle asli kusurlu olduğuna dair teknik raporların varlığı göz önüne alındığında, adli kontrol tedbirleri ile yetinilmesinin bu aşamada sanığın yargılandığı kanun maddeleri uyarınca alabileceği ceza düşünüldüğünde kaçma riski sebebiyle kalacağı açıktır. Bu nedenlerle sanık hakkında verilen 23 Haziran 2025 tarihli tahliye kararının kaldırılarak sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri verilmesine karar verilmesi kamu adına talep olunur.”





Talebi değerlendiren Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Ertan Danacı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.









3 SANIK İÇİN 876 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS İSTENİYOR





Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Ertan Danacı ile firari sanıklar pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu (59) ve Mustafa Pekel (49) 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçundan 876 yıl 6'şar aya kadar hapsi istemiyle, müteahhit Yakup Aktaş (82) ve fenni mesul Mehmet Tekin (61) ‘Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Aynı davada dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (47), mimar Veli Çiftaslan (71), mimar Mehmet Dişçeken (57), Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür vekili Sait Avşar (38), inşaat mühendisi Ali Gemci (47), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (31) ile makine mühendisi Mustafa Şirikçi'nin (40) ise ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapsi isteniyor.







