35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı soruşturmasında pastanenin iç mekan tasarımcısı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat’ta meydana gelen ilk depremde yıkılan 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı.
6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ilk saniyelerinde yıkılan Ezgi Apartmanı ile ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Binanın fenni mesulü Mehmet Tekin’in tutuklandığı, müteahhidi Yakup Aktaş’ın da yaşı nedeniyle adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı soruşturmada görevlendirilen bilirkişi tarafından, zemin katta bulunan pastanenin 40 santimetre çapındaki kolonunun kesildiği tespit edildi. Apartmanın yıkılmasında kimlerin ihmali olduğunu tespit etmek adına nihai bir rapor hazırlanması amacıyla tayin edilen Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 7 kişilik bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor ise geçen hafta soruşturma dosyasına girdi.
48 sayfalık raporun sonuç kısmında binanın, projesinde olmayan ilave bir kata sahip olduğunu, mevcut taşıyıcı elemanlarının donatı detaylandırmasında yetersizlikler tespit edildiği belirtildi. Statik projede yer alan alt zemin kat ve üst zemin kat arasındaki 40 santimetre çapındaki fretli kolonun diğer kalıp planlarında ve mimari projede de yer almadığına dikkat çekilen raporun sonuç kısmında şöyle denildi:
İç mekan tasarımcısı Danacı nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Nihai raporun ardından soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla raporda kusurlu bulunanlar tek tek gözaltına alınıyor. Bu kapsamda rapora göre pastanede yapılan tadilatlardan sorumlu kişiler arasında bulunan Ertan Danacı da gözaltına alındı. Daha önce tanık olarak ifade veren ve rapor sonrası şüpheli olan, pastanenin iç mekan tasarımcısı Danacı, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
"Ben bu kolonu hiç görmedim"
Ertan Danacı, sorgusunun ardından kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin bulunduğu, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçun katalog suçlardan olması, delillerin toplanmamış olması, delillerin yok edilmesi gizlenmesi veya değiştirilmesi ihtimalinin bulunması gerekçesiyle ‘olası kastla kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kervancıoğlu ve Pekel hala aranıyor
Öte yandan nihai bilirkişi raporunda asli kusurlu olarak gösterilen ve haklarında taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan pastane işletmecileri Sami Kervancıoğlu (57) ile Mustafa Pekel (51) yakalanamadı. Aynı zamanda haklarında yurt dışı çıkış yasağı olan Kervancıoğlu ile Pekel’in yakalanması için polis ve jandarmanın çalışması devam ediyor.