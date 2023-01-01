35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı soruşturmasında pastanenin iç mekan tasarımcısı tutuklandı

“Tadilat sürecinde iş yeri sahipleri Kahramanmaraş ilindeki bir firmaya yaptırmışlardı, ancak ben hangi firmaya yaptırdıklarını bilmiyorum. Ben tadilata başladığım esnada merdivenler kaldırılmıştı, mevcut başka bir yerde merdiven vardı. Bana söylendiği kadarı ile iş yeri sahipleri iş yerini aldıklarında da bu merdiven yokmuş, ancak eski merdivenin bulunduğu yerde demir direk vardı. Bu direğin çapını tam hatırlamıyorum ancak 10-15 santim çapında bir direkti, ayrıca bu direk statik ve mimari projede görünmüyordu. Kalıp projede ve mimari projede bu direk görünmüyor, zaten bilirkişi raporunda bu husus mevcuttur, ancak statik projede görünüyor, statik projede bir kolon olduğu söyleniyor, ancak ben bu kolonu hiç görmedim”