36 bebeğe sütanne aranıyor

Depremlerin ardından refakatsiz bebeklere sütanne olmak isteyenler, bulunduğu il ve ilçelerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruluşlarına başvurabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hastanelerde tedavisi devam eden refakatsiz çocuklar için TÜBİTAK tarafından hazırlanan yüz tanıma ve eşleştirme sistemi “Deringörü” ile Bakanlığın web sitesinde açtığı sorgu ekranını hayata geçirdi. Bu uygulama sayesinde çok sayıda çocuk ve bebek ailelerine teslim edildi.