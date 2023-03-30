36 bebeğe sütanne aranıyor

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Depremlerin ardından refakatsiz bebeklere sütanne olmak isteyenler, bulunduğu il ve ilçelerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kuruluşlarına başvurabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hastanelerde tedavisi devam eden refakatsiz çocuklar için TÜBİTAK tarafından hazırlanan yüz tanıma ve eşleştirme sistemi “Deringörü” ile Bakanlığın web sitesinde açtığı sorgu ekranını hayata geçirdi. Bu uygulama sayesinde çok sayıda çocuk ve bebek ailelerine teslim edildi.
36 BEBEK KORUMA ALTINDA
Ailelerine teslim edilemeyen çocukların yanında 0-1 yaş arası 36 bebek ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Türkiye genelindeki kuruluşlarında koruma altına alındı. Refakatsiz bebeklere sütanne olmak isteyenler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, ilçelerdeki sosyal hizmet merkezleri ve çocuk evleri sitelerine başvuruda bulunması gerekiyor.