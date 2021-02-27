4 bin 500 öğrenciyi fişledi

Listedeki sözde özgürlükçü isimlerden biri olan eski YÖK Başkan Yardımcısı İsmail Tosun da 28 Şubat sürecinin önemli figürlerinden. YÖK’te dış ilişkiler ve yurtdışındaki öğrencilerden sorumlu olan Tosun, ülke ülke dolaşıp öğrencileri fişleyerek hayatlarını karartmıştı. Eşi başörtülü olan, sakal bırakan, muhafazakar düşünceye sahip öğrencileri fişleyip devlet tarafından verilen bursları iptal ettirdi. O dönem yurtdışına doktoraya giden 6 bin öğrenciden 4 bin 500’ünün bursu iptal edildi. Türk bilim hayatına büyük katkı sağlayabilecek yüzlerce öğrenci eğitimini yarım bırakıp dönmek durumunda kaldı. Kesintiye rağmen mastırına devam edenlerse büyük zorluklar yaşadı.

Ülkü Bayındır

BAŞÖRTÜSÜ ÖZGÜRLÜK DEĞİLMİŞ

Bugün özgürlük isteyen imzacılar arasında yer alan Ege Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Ülkü Bayındır da akıllarda inanç düşmanlığı ile yer etti. 2008 yılında kendi gibi düşünen akademisyenleri de yanına alarak açıklama yapan Bayındır, “Ne kadar kutsal olursa olsun, inançların tesiri altındaki kafalar, ne özgür, ne de özerktirler. Bu yüzden Ege Üniversitesi Senatosu türbanı bir özgürlük göstergesi olarak görmemektedir” dedi.

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Ramazan Aydın

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin eski rektörü Ramazan Aydın, bırakın öğrencileri, kampüsten geçen dolmuşlardaki sivillere bile başörtüsünü yasakladı. Yine listede yer alan Uludağ Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran da sıkı bir başörtüsü yasakçısı. Yurtkuran görev süresi dolunca yerini eşi Prof. Dr. Merih Yurtkuran’a bırakmaya çalışmış ancak başaramamıştı.

Mustafa Yurtkuran