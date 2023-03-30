400 bin kişi eşyam hasarlı dedi

Eşya zarar tespit formunu dolduran depremzedelerden biri olan Yasin İnanır, “Bu eşyaların tespit edilmesi çok iyi bir şey. İnşallah ödemesi yapılır ise biz düzenimizi daha kolay kurarız. Bu ödeme yapılırsa yeni evliler gibi yeniden evimizi kurarız ve yeni hayatımıza daha iyi bir başlangıç yapma fırsatı buluruz” dedi. Form dolduranlardan Zeliha Öztekin de “Evimiz, arabamız her şeyimiz yerle bir oldu. Bu formu dolduruyoruz, evimizdeki eşyaları yeniden almamız yeni evlere yerleşmemiz bize büyük bir yük olacak eğer bu eşyalar için cüzi miktarda olsa bir para ödenir ise elimizi çok rahatlatır. Bir şeylere başlamak için fırsatımız olur” diye konuştu.