43 ilin geçiş güzergahında "zorunlu kış lastiği" denetimi: Araçlar tek tek durduruldu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale’de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Kentin giriş ve çıkış noktalarında denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, durdurulan ticari araçların lastiklerini tek tek kontrol etti. Araçların kış lastiği takıp takmadığı incelenirken, takılı olanların ise diş derinlikleri ölçüldü. Kış lastiği takmayan sürücülere de 5 bin 856 lira para cezası uygulandı.

Kırıkkale’nin 43 ilin geçiş güzergahı olmasından dolayı kış mevsiminde de yoğun araç trafiğinin yaşandığını belirten Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdür Vekili Başkomiser Erkan Beştepe, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, zorunlu kış lastiği uygulamasının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin doğu-batı ile kuzey-güney aksında kritik bir bağlantı noktası olan Kırıkkale’den, kış aylarında günlük ortalama 60 bin aracın geçtiğini ifade eden Beştepe, "Böylesine önemli bir kavşakta, Valiliğimiz öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla gerekli koordinasyon sağlanarak ilgili tüm tedbirler planlanmıştır. Bilindiği üzere ülkemiz genelinde bu yıl kış lastiği zorunluluğu, her yıldan farklı olarak 15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında uygulanmaktadır. Kış lastiği kullanım zorunluluğu ticari araçları kapsamaktadır; ancak bizler, hususi otomobil sürücülerine de kış lastiği kullanmalarını önemle tavsiye ediyoruz" dedi.