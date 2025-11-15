Uğur Işılak’tan Türkiye’nin yeni yol belgeseli: Rüzgarın Hikayesi





“Rüzgârın Hikâyesi”, şehirleri, insanları ve yolculuğu sade ama etkileyici sinematik görüntülerle anlatıyor. Uğur Işılak, müziği ve duru yaklaşımıyla Türkiye’nin hikâyesini ekrana taşıyor. Her bölümde yol, manzara ve şehirlerin ruhu bir bütün hâline geliyor.









Rüzgârın sesiyle yazılan yol hikâyeleri

Belgesel her bölümde şehrin tabelasıyla başlıyor. Uğur Işılak motosikletiyle şehre giriş yapıyor. Yolun akışı, manzara ve motor sesi ilk sahneleri oluşturuyor. İzleyiciye sade ve doğal bir başlangıç sunuluyor.





Şehrin izleri

Şehir meydanları, çarşılar ve tarihi yapılar bölüm boyunca öne çıkıyor. Uğur Işılak her durakta insanlarla kısa sohbetler yapıyor. Mekânların ruhu yalın ve anlaşılır bir dille aktarılıyor.









İnsanın emeği

Zanaatkârlar, balıkçılar, üreticiler ve esnaf belgeselin önemli parçaları arasında yer alıyor. Uğur Işılak her biriyle sıcak bir bağ kuruyor. Emeğin hikâyesi ön planda tutuluyor.









Müziğin rengi

Belgeselin tüm müziklerini Uğur Işılak besteliyor ve seslendiriyor. Her şehrin atmosferi müzikle tamamlanıyor. Yolculuğun duygusu ve temposu melodilere yansıyor.





Türküyle final

Her bölüm, o şehre ait anonim bir türküyle kapanıyor. Final sahnesi şehir insanıyla birlikte çekiliyor. Yolculuk sakin ve güçlü bir finale bağlanıyor.





“Rüzgârın Hikâyesi”, 13 şehirden oluşan geniş bir rota sunuyor:

Aksaray, Çanakkale, Elazığ, Erzurum, Konya, Antalya, Muğla, İzmir, Manisa, Nevşehir, Rize, Trabzon ve Samsun.



