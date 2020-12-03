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ANKARA

479 teröriste sınır dışı

479 teröriste sınır dışı

Türkiye, yabancı terörist savaşçıları ülkelerine gönderme konusunda kararlılığını sürdürüyor. Yaklaşık 1 yılda 479 yabancı terörist deport edildi. Bunun 152’si AB ülkeleri ile ABD ve Avustralya’ya gerçekleştirildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TSK’nın Suriye’nin kuzeyini terörden arındırmak için gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nda terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin cezaevlerinden salıverdiği çok sayıda DEAŞ’lı terörist yakalanmıştı. Ayrıca yine kaçak yollardan Türkiye’ye giriş yapan çok sayıda yabancı terörist savaşçı da yakalandı. Ancak Avrupa ülkeleri, özellikle Barış Pınarı Harekatı’nın ardından vatandaşı olan DEAŞ üyelerini geri almamak için türlü bahaneler ortaya koydu. Buna karşın Türkiye, teröristleri ülkelerine gönderme konusunda kararlı tavrını ortaya koydu ve”deport” sürecini 11 Kasım 2019’da başlattı.

TOPLAM DEPORT SAYISI 8 BİN 143

  • Söz konusu tarihten bu yana pandemiye de rağmen 479 terörist kendi ülkesine ya da üçüncü bir ülkeye gönderildi. Sınır dışı edilen yabancı teröristlerin arasında Avrupa ülkeleri vatandaşları başı çekti. Buna göre, bu süreçte Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, Danimarka, Belarus ve İrlanda vatandaşı teröristler sınır dışı edildi. 479 yabancı teröristten 152’sinin AB ülkeleri ile ABD ve Avustralya’ya deport edildiği belirtildi.

Geri gönderme merkezlerinde tutulan diğer teröristlerin sınır dışı işlemlerinin de yine önümüzdeki süreçte devam edeceği belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı verileri, Türkiye’nin yabancı terörist savaşçılarla mücadelesini de ortaya koyarken, bugüne kadar toplam sınır dışı edilen yabancı terörist sayısının 8 bin 143 olduğu öğrenildi. R risk analiz birimlerince çatışma bölgelerine geçme arayışında olanların tespiti için çalışmalar yürütülüyor. Bu şahıslardan yabancı terörist savaşçı olduğu değerlendirilen 9 bin 539’unun ülkeye girişi engellenirken, bin 490’ı geldikleri ülkelere gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

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