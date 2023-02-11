500 atom bombası enerjisindeki depremlerde TOKİ konutları hasar aldı mı?

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 9 saat ara ile 7,7 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde Doğu ve Güneydoğu'da 10 il etkilendi. 6 Şubat Pazartesi 04:17 ve 13:24'te meydana gelen depremlerde 21 bin 848 kişi vefat ederken 80 bin 104 kişi yaralandı.





99 depreminden 3 kat daha güçlü olan depremlerde çok sayıda bina yıkıldı ve hasar gördü. AFAD'ın verdiği bilgiye göre 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölüm yıkıldı.

Kahramanmaraş'taki depremlerde binlerce bina yıkıldı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve diğer illerde oldukça büyük hasara sebep olan depremin ardından TOKİ'nin yaptığı binalarda hasar olup olmadığı merak konusu oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un köşe yazarı Mehmet Acet'e verdiği röportajda, "Hem eskilerde, hem yenilerde (TOKİ evleri) çok şükür büyük bir sorun yaşamadık. Hiçbir binamız yıkılmadı. Oturulabilir durumda" dedi.

Depremlerde TOKİ konutları ağır hasar almadı.

Bakan Kurum Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde 133 bin 759 konutu bulunan TOKİ binalarının "depreme dayanıklı radye temel üzerine kurulu yapılar" olduğunu söyledi.





Haber7'de Acet'e verdiği röportajda, daha önce meydana gelen Van depreminde de TOKİ konutlarında herhangi bir sorun yaşanmadığını belirten Kurum, "Burada kendi yapacağımız inşaatları tünel kalıpla yapmayı planlıyoruz veya çelik yapılar. Depreme dayanıklı olacak yine. Burada belediyelerimize de bu noktada talimatlarımızı verdik yeni yapılacak yerlerle ilgili" ifadelerini kullandı.





Kurum, bir taraftan enkaz hasar tespit çalışmalarını yürüttüğünü belirterek, "diğer taraftan da yeni yapılacak inşaatlarımıza ilişkin çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hepsini uyum içerisinde, vatandaşlarımıza en az mağduriyet verecek bir anlayışla yürütüyoruz" dedi.















