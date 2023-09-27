500 milyon tl'lik tasarruf: Şile Belediyesinden sürdürülebilir temizlik hamlesi

Şile Belediyesi, tamamen kendi öz kaynakları ile finanse edilen son model 14 yeni temizlik aracıyla, sadece temizlik kalitesini artırmakla kalmayıp aynı zamanda yaklaşık 500 Milyon TL'lik bir bütçe tasarrufuna da imza atacak.

Şile'nin Temizliği Kendi Filosuna Emanet

Şile Belediyesi, temizlik hizmetlerinde kullanılan araçları kiralamak yerine oluşturduğu araç filosu ile dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor. Satın alınarak veya hibe yöntemiyle filoya katılan araçlarla ilçe genelindeki temizlik hizmetleri artık tamamen Şile Belediyesi tarafından planlanıyor.

Yeni Araçlarla Detaylı Çalışma

Ayrıca filoya eklenen farklı araçlar sayesinde ilçe genelinde daha ayrıntılı bir temizlik hizmeti sunulmaya başlandı. Yüksek ısıda buharlı su jeti aracını da filoya ekleyerek konteynerlerden kaldırımlara ve tuvaletlere kadar her yerin temizliği ve hijyeni sağlanıyor. Bu yeni araçlar ile aynı zamanda etkili dezenfeksiyon çalışmalarını destekleyerek hijyen seviyelerinin arttırılması hedefleniyor.

10 Yılda Yaklaşık 500 Milyon TL Tasarruf

Şile Belediyesi, 13 yeni aracı öz kaynaklarıyla satın aldı ve bir diğer araç da yakın zamanda filoya katılacak. Bu yıl toplamda 14 yeni araç, Şile Belediyesinin bütçesinden alınmış olacak. Ayrıca bu yıl içinde toplamda 5 ek araç daha Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edilerek filoya dahil edilecek.

Tüm araçların filoya dahil olmasıyla beraber temizlik hizmetlerinde kullanılacak araç sayısı 32'ye ulaşacak. Şile Belediyesi, yapmış olduğu bu çalışma ile 10 yıllık zaman dilimi içerisinde yaklaşık 500 Milyon TL’lik tasarruf elde etmeyi hedefliyor.







