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500 yıllık çınar ağacı görenleri mest ediyor

Kahramanmaraş’ta Süleymanlı Mahallesi Acere mevkiinde bulunan ve 500 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı dikkat çekiyor. Asırlardan bu yana dimdik ayakta duran ve 500 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı görenleri mest ediyor.

15:13 . 30/07/2023 Pazar
IHA
Asırlık çınar ağacı görenleri mest etti

Asırlık çınar ağacı görenleri mest etti

Kahramanmaraş’ta 500 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı görenleri mest ediyor.
Kahramanmaraş’ta Süleymanlı Mahallesi Acere mevkiinde bulunan ve 500 yıllık olduğu tahmin edilen çınar ağacı dikkat çekiyor.
Asırlardan bu yana dimdik ayakta duran çınar ağacının doğaseverlerin ilgi odağı olmaya devam ettiğini söyleyen Fatih Erben, "500 yıllık çınar ağacı ihtişamıyla dimdik ayakta ve yıllara meydan okuyor. Arkadaşlarla çınar ağacının fotoğraflarını çektik. Bu çınar ağacı ihtişamıyla tarihi değere sahip ve korunma altına alınmasını istiyoruz" dedi.

Beykoz'da asırlık çınar ağacı caminin üzerine devrildi
Beykoz'da asırlık çınar ağacı caminin üzerine devrildi

Beykoz'da tarihi bir çınar ağacı içerisinde yatsı namazını kılınan bir caminin üzerine devrildi. Ağacın devrilme nedeni henüz bilinmezken, faciadan dönülen olayda 1 kişi hafif yaralandı. Olay saat 20.30 sıralarında Beykoz'da bulunan Anadolu Kavağı'nda meydana geldi. Yaklaşık 400 yıllık olduğu ileri sürülen Çınar Ağacı, henüz nedeni belli olmayan bir şekilde tarihi Midilli Ali Reis Cami üzerine devrildi. Devrilen esnasında caminin minaresinin bir kısmı yıkılırken olayda 1 kişinin kolundan hafif yaralandığı öğrenildi. Bu sırada içeride ibadet edenlerin olduğu öğrenildi. Olay anını aktaran bir kişi, " Asırlık çınar cami üzerine devrildi. İçeride namaz kılan vardı 2'nci rekattalarmış. Bu ağaçta hiç tahmin etmiyorduk. Bu ağaç bayağı bir canlıydı. 300-400 yıllık var diyorlar. Camide bayağı bir hasar var. Cami minaremiz gitti" dedi.


#çınar ağacı
#kahramanmaraş
#asır
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