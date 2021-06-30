Gündem 507 milyonluk altyapı yatırımı
KONYA

507 milyonluk altyapı yatırımı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelindeki toplam maliyeti 507 milyon 666 bin TL’yi bulan 53 altyapı yatırımı ile şehrin altyapısını güçlendirdiklerini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​507 milyonluk altyapı yatırımı
Başkan Altay, yapımı devam eden 26 altyapı yatırımının toplam maliyetinin 173 milyon 817 bin TL olduğu bilgisini paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Konya’nın 31 ilçesinde devam eden altyapı yatırımları, temeli atılacak yatırımlar ve projelendirilen yatırımlarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

  • Başkan Altay, yapımı devam eden 26 altyapı yatırımının toplam maliyetinin 173 milyon 817 bin TL olduğu bilgisini paylaşarak, “Bugün temelini atacağımız 14 altyapı tesisimiz mevcut. Bunların maliyeti de 182 milyon 234 bin TL. Ayrıca bu sene yapımına başlayacağımız 13 adet altyapı yatırımız daha bulunuyor. Bunların maliyeti de 151 milyon 614 bin TL. Sonuç olarak; devam eden, bugün temelini atacağımız ve bu sene yapacağımız 53 altyapı yatırımımızın toplam maliyeti 507 milyon 666 bin TL’yi buluyor. Bu yatırımlarla Konya’mızın altyapısını güçlendiriyoruz. Şehrimize değer katacak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlarımızın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ ŞEHİR

Su tasarrufu ile birlikte Konya’nın yeşil dokusunu korumak için azami gayret gösterdiklerinin de altını çizen Başkan Altay, Meram bölgesinde sulama suyu abonelerine tonu 1 kuruştan su sağladıklarını, amaçlarının hem suyu tasarruflu kullanmak hem de şehrin yeşil dokusunu korumak olduğunu söyledi. Başkan Altay, “Bugün ele aldığımız bu yatırımlar, 31 ilçemizin topyekûn kalkınmasına büyük katkı sağlayacak inşallah. Çünkü güçlü şehirler altyapısı güçlü olan şehirlerdir. Yerel yönetimler anlamında Türkiye’ye örnek olan Konya’mız bu anlamda da öncü olmaya devam edecektir. Tüm bu hizmetlerde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve bizleri her zaman destekleyen kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

Abone Ol Google News
Post darbedenpost yalana

Post darbeden
post yalana

​Darbelerin yolu böyle döşendi.
CHP lideri hemen özür dilemeli

CHP lideri hemen
özür dilemeli

​AK Parti'den yalanlara karşı hakikat operasyonu.
Yine zırvaladı yalanda zirve yaptı

Yine zırvaladı
yalanda zirve yaptı

​Yalanları seriye bağlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün zirveyi gördü.
Kafalarını kuma gömdüler

Kafalarını kuma gömdüler

​İletişim Başkanı Altun, ana muhalefeti eleştirdi.
Pinokyo olsa burnu büyürdü

Pinokyo olsa burnu büyürdü

​MHP lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu çıkışı.
PKK vahşeti

PKK vahşeti

Örgüte muhalif Kürtler, akıl almaz işkencelerle katlediliyor.
Yıldırım'da el emeği göz nuru festival

Yıldırım'da el emeği göz nuru festival

​Yıldırım el emekleri festivali başladı
Yunan zulmü

Yunan zulmü

​Çırılçıplak soyup sınıra attılar.
Başvuru 2,2 milyonu geçti

Başvuru 2,2 milyonu geçti

​Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırması büyük ilgi gördü.
LGBT'nin avukatı ABD

LGBT'nin avukatı ABD

​Sen asıl göçmenlere endişelen.
Kriptolara kötü haber

Kriptolara kötü haber

​Sürenin 3 yıl daha uzatılması bekleniyor.
Peker'e cinayet operasyonu

Peker'e cinayet operasyonu

​10 adamı 4 ilde gözaltına alındı.
Aşı olmayana kısıtlama

Aşı olmayana kısıtlama

​Salgın öncesine dönüşün anahtarı.
Maçlara sınırlı sayıda seyirci

Maçlara sınırlı sayıda seyirci

​Sağlık Bakanı Koca'dan müjde.
Son dakikada <br>çeyrek finale yükseldiler

Son dakikada
çeyrek finale yükseldiler

​Ukrayna son dakikalarda attığı golle İsveç'i elemeyi başardı.
İngiltere Almanya'yı devirdi

İngiltere Almanya'yı devirdi

İngilizler Almanya'yı eledi ve çeyrek finale yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.