​507 milyonluk altyapı yatırımı

Başkan Altay, yapımı devam eden 26 altyapı yatırımının toplam maliyetinin 173 milyon 817 bin TL olduğu bilgisini paylaştı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Konya’nın 31 ilçesinde devam eden altyapı yatırımları, temeli atılacak yatırımlar ve projelendirilen yatırımlarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Başkan Altay, yapımı devam eden 26 altyapı yatırımının toplam maliyetinin 173 milyon 817 bin TL olduğu bilgisini paylaşarak, “Bugün temelini atacağımız 14 altyapı tesisimiz mevcut. Bunların maliyeti de 182 milyon 234 bin TL. Ayrıca bu sene yapımına başlayacağımız 13 adet altyapı yatırımız daha bulunuyor. Bunların maliyeti de 151 milyon 614 bin TL. Sonuç olarak; devam eden, bugün temelini atacağımız ve bu sene yapacağımız 53 altyapı yatırımımızın toplam maliyeti 507 milyon 666 bin TL’yi buluyor. Bu yatırımlarla Konya’mızın altyapısını güçlendiriyoruz. Şehrimize değer katacak, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlarımızın şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

GÜÇLÜ ALTYAPI GÜÇLÜ ŞEHİR

Su tasarrufu ile birlikte Konya’nın yeşil dokusunu korumak için azami gayret gösterdiklerinin de altını çizen Başkan Altay, Meram bölgesinde sulama suyu abonelerine tonu 1 kuruştan su sağladıklarını, amaçlarının hem suyu tasarruflu kullanmak hem de şehrin yeşil dokusunu korumak olduğunu söyledi. Başkan Altay, “Bugün ele aldığımız bu yatırımlar, 31 ilçemizin topyekûn kalkınmasına büyük katkı sağlayacak inşallah. Çünkü güçlü şehirler altyapısı güçlü olan şehirlerdir. Yerel yönetimler anlamında Türkiye’ye örnek olan Konya’mız bu anlamda da öncü olmaya devam edecektir. Tüm bu hizmetlerde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve bizleri her zaman destekleyen kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.