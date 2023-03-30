53 günde 3 yıllık sorti

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler büyük bir yıkıma neden oldu. Hasar gören alanlardan biri de hava alanlarıydı. Eksiklerin giderilmesiyle birlikte bölgede yoğun bir uçuş trafiği başladı. MSB, Jandarma, Emniyet, SSB, Sağlık Bakanlığı ve OGM’ye bağlı 40 İHA, bölgede görevlerine devam ediyor. Depremin gerçekleştiği 6 Şubat’tan itibaren 40 İHA’nın bölgede aralıksız uçmasıyla birlikte toplam 3 bin 369 saat uçuş saati gerçekleştiği öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, ve İncirlik Üssü’nde Kara, Hava, Deniz ve Özel Kuvvetler’e ait 136 helikopterin toplam 17 bin 154 sorti yaptığı ortaya çıktı. Helikopterler daha çok yaralı ve hasta taşırken, uçaklar bölgeden ayrılmak isteyen vatandaşları taşıdı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sadece Hava Kuvvetleri’nin 1 yılda 6500 sorti yaptığına dikkat çekerek, devletin tüm unsurlarıyla uçuş gerçekleştiren helikopterlerin 3 yılda yaptığı sortiyi deprem süresince gerçekleştirdiği ortaya çıktı.