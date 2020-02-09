Gündem 56 günde 133 itirafçı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

56 günde 133 itirafçı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK’daki kriptolarının deşifre edilmesine yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 56 günde 3 farklı operasyon sonucunda yüzlerce kriptoya deşifre edildi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kriptoların deşifre edilme yöntemi ise ilk etapta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve EGM TEM Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan ülke genelini kapsayan ankesörlü hat veri havuzundan faydalanılarak gerçekleşti. İzmir’de yürütülen soruşturma MİT, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir gerçekleştiriliyor.

228’İ MUVAZZAF

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 56 gün içerisinde TSK’daki kriptolara yönelik 3 farklı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 397 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerden 228’inin muvazzaf, 169’unun muvazzaf olmayan, 14’ünün darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu öğrenildi.

214’Ü TUTUKLANDI 133’Ü İ İTİRAFÇI OLDU

  • Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 214’ünün tutuklandı, 45’i ise faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiğinden kolluk biriminden serbest bırakıldı. Şüphelilerden 88’inin tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimlikleri’nce ilk kez hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları ve delil durumu nedenleriyle adli kontrol şartıyla, 6 şüphelinin ise diğer nedenlerle (sonradan değişen delil, sağlık durumları vb nedenler) kolluk biriminden serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre, 4 şüphelinin operasyon tarihi öncesinde diğer yer birimlerince haklarında işlem yapılması nedeniyle gözaltı talimatlarının iptal edildiği belirlendi. Operasyonlar kapsamında 40 şüphelinin yakalanamadığı, halen firari durumda oldukları anlaşıldı.

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