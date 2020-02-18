6. kez alkollü yakalandı, ehliyetine 2040 yılına kadar el kondu

Köprübaşı kavşağında 15 DY 432 plakalı minibüsüyle kırmızı ışık ihlali yapan Mustafa A.İ, trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayarak, yoluna devam etti. Özgür Mahallesi Cümbüşlü Caddesi'nde durdurulan Mustafa A.İ, alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Yeniden kaçmaya çalışan şoför, aracıyla trafik ekip otosunun dikiz aynasına çarparak kırdı.

GÜNDEM Alkollü sürücü dehşeti: Takla atan araçtan yaralı kurtuldular

DHA

GÜNDEM Ehliyetine 2054 yılına kadar el konuldu

Bekçiler yakaladı

Aynı mahallede, Tabak Sokak'ta önce park halindeki 03 VL 328 plakalı kamyonete, ardından kaldırıma çarpan minibüsten inip yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, mahalle bekçileri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

GÜNDEM Yolu kapatıp drift yaptı: Ehliyetine el konuldu

DHA

13 bin lira da ceza kesildi

Mustafa A.İ.'nin, Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan alkol muayenesinde 1.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine altıncı kez alkollü araç kullanmaktan 2040 yılına kadar el konuldu ve çeşitli maddelerden 13 bin 127 lira idari para cezası uygulandı. Minibüs ise çekiciyle otoparka çekildi.